Ukraine: qui sont ces séparatistes prorusses reconnus par Poutine?

Des habitants de Donetsk célébrant la reconnaissance de leur territoire par Moscou. Image: sda

Le président russe a envoyé ses troupes dans les territoires séparatistes situés dans l'est de l'Ukraine, qu'il a reconnus lundi soir. Trois points pour mieux comprendre.

Cette décision pourrait tout changer. Selon les Occidentaux, elle risque d'ouvrir la voie à une invasion à large échelle: lundi soir, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine lors d'un discours télévisé:

«Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps: immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk» Vladimir Poutine, président russe

De quoi parle-t-il, au juste? Explications.

Important bassin minier

Dans son allocution télévisée, le président russe fait référence à deux «Républiques populaires» autoproclamées: la république de Donetsk et la république de Lougansk. Elles sont situées à l'extrémité est du pays, dans la région du Donbass, qui jouxte la frontière russe.

Le Donbass n'est pas seulement une région géographiquement proche de la Russie. Il s'agit également d'un important bassin minier, qui recèle notamment d’immenses réserves de charbon.

Par ailleurs, Donetsk est l’un des principaux centres métallurgiques du pays et la principale ville du Donbass. Elle compte environ deux millions d'habitants. La ville industrielle de Lougansk totalise, de son côté, 1,5 million d’habitants.

Indépendance en 2014

Les deux républiques ont déclaré leur indépendance à travers un référendum, en 2014, dans la foulée de l'annexion de la Crimée par Moscou et alors que l'Ukraine traversait une période d'instabilité politique.

A Lougansk, lors du référendum de 2014. Image: Keystone

Les séparatistes souhaitent ainsi rejoindre l'espace russe et s'éloigner de Kiev. Peuplée de russophones, la région du Donbass est caractérisée par une forte identité régionale et une idéologie de rapprochement avec la Russie, explique TV5 Monde.

Les deux républiques ne sont pas reconnues par la communauté internationale.

Plus de 14 000 morts

Depuis, les affrontements militaires entre les prorusses et l'armée régulière ukrainienne se succèdent et ont fait plus de 14 000 morts.

Kiev et les Occidentaux accusent le Kremlin de soutenir militairement et financièrement les séparatistes.

De nombreux chefs de guerre et responsables séparatistes ont été tués, ces dernières années, dans des attentats, victimes de luttes intestines ou encore d’opérations des services spéciaux ukrainiens.