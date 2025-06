Les tensions continuent d'escalader entre Israël et l'Iran. Téhéran a juré de venger la mort de ses hauts dignitaires ciblés par les frappes israéliennes. Image: Imago / Keystone / Wikimedia, montage watson

Voici la liste des hauts gradés iraniens tués par Israël

Israël mène des opérations ciblées pour éliminer des hauts gradés militaires et des scientifiques iraniens. Téhéran a juré de se venger. Voici les principales victimes.

Plus de «International»

En lançant une attaque de grande envergure contre des installations nucléaires, des positions militaires et des résidences de hauts fonctionnaires iraniens, Israël cherche à éliminer les hautes sphères de la défense adverse.

Des frappes de précision très efficaces

Du point de vue de Tel-Aviv, l'entreprise s'avère jusqu'à présent très fructueuse. De nombreux membres importants des Gardiens de la révolution islamique n'ont pas survécu aux offensives ciblées.

👉 La situation au Proche-Orient en direct c'est par ici

Téhéran a juré de se venger. Mais alors, qui étaient les fonctionnaires et les scientifiques victimes d'Israël au cours de ces derniers jours?

Ali Schamchani (incertain)

Image: wikimedia

Après une longue carrière parmi les Gardiens de la révolution, ministre de la Défense notamment et secrétaire du Conseil de sécurité nationale, Ali Shamkhani conseillait directement le Guide suprême Ali Khamenei. Il a récemment dirigé les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pour un accord de paix nucléaire. Cela n'a pas fonctionné.

Les médias iraniens ont annoncé lundi que Shamkhani avait survécu. Il est hospitalisé dans un état «relativement stable».

Le général Mohammad Bagheri

Image: keystone

En tant que chef de l'Etat-major général, Bagheri coordonnait les activités de l'armée régulière et de la Garde révolutionnaire, ce qui faisait de lui le plus haut placé au niveau du pays. Les conservateurs l'ont critiqué lorsqu'il a appelé à la paix et à la désescalade dans un discours très remarqué.

L'Iran a, cette nuit encore, riposté sur Israël en réaction à l'élimination de militaires de haut rang. Image: keystone

Gholam Ali Raschid

Gholam Ali Raschid a dirigé le Chatam-al-Anbija, le centre de commandement des forces armées. Sous les ordres directs de l'Etat-major général, ce centre a pour mission de planifier et coordonner les opérations militaires communes. Il officiait donc au même titre que Bagheri.

Raschid s'est fait remarquer en qualifiant diverses organisations considérées comme terroristes (le Hezbollah, les Houthis et le Hamas) non pas d'alliés, mais de «bras direct des forces armées iraniennes».

Hossein Salami

Image: keystone

Hossein Salami était le commandant des Gardiens de la révolution islamique, des paramilitaires qui dépendent du régime. Ils interviennent contre la population civile lorsque celle-ci proteste contre l'oppression.

Avec l'armée régulière (Artesch), les Gardiens de la révolution constituent le pendant militaire de la République islamique. Elle ne possède pas seulement sa propre armée, mais aussi, par exemple, son propre service de renseignement, et ses propres forces aériennes.





Mohammad Kasemi

Kasemi était justement à la tête des services secrets des Gardiens. En tant que tel, il est tenu pour responsable de nombreux crimes contre les droits humains commis contre des civils. Sa mort a été confirmée le 15 juin.

Hassan Mohaghegh

Mohaghegh a été tué dans la même attaque que Kasemi. Il était son adjoint et le numéro deux du service de renseignement des Gardiens de la révolution. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé que les deux hommes avaient été «attrapés».

Amir Ali Hadschisadeh

Image: www.imago-images.de

Le commandant de l'armée de l'air des Gardiens, Amir Ali Hadjisadeh, a péri vendredi. Il se réunissait dans un bunker avec d'autres militaires de haut rang des forces de l'air. Il s'était opposé au programme de missiles.

Hadschisadeh a géré en 2020 l'attaque d'un avion de ligne ukrainien, qui a fait 176 victimes.

Taher Pour

Taher Pour appartenait également à l'armée de l'air des Gardiens, où il commandait l'unité des drones.

Dawud Schaichian

Il dirigeait l'unité de défense aérienne de ce même corps. Israël a déclaré avoir pris la souveraineté aérienne dans l'ouest de l'Iran.

Esmail Qaʾani

Esmail Qa'ani faisait également partie des Gardiens de la révolution et commandait, avec le grade de major général, les Brigades Qods. Cette troupe d'élite fait office d'«unité étrangère». Elle travaille en étroite collaboration avec le Hezbollah et le Hamas. En octobre déjà, des rumeurs avaient circulé sur sa mort.

Elles prétendaient que Qa'ani avait été grièvement blessé ou même tué lors d'une attaque à la roquette au Liban. Aucune confirmation officielle n'avait toutefois suivi. Qa'ani est également décédé le vendredi 13 juin 2025.

Gholam Reza Mehrabi

Le général de brigade, Gholam Reza Mehrabi, était le chef adjoint du service de renseignement de l'Etat-major général des forces armées.

Mehdi Rabani

Ce général, membre de l'Etat-major, appartenait aux Gardiens de la révolution. Il était chef d'opération adjoint des forces armées, et donc responsable de la planification et de la logistique.

Ali Shadmani

L'armée israélienne a annoncé avoir tué Ali Shadmani ce mardi 17 juin dans une frappe nocturne. Il s'agirait du plus haut gradé de l'armée iranienne et de la personnalité la plus proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

Ali Shadmani Image: DR

Ali Shadmani occupait les fonctions de chef d'état-major en temps de guerre et de chef du commandement d'urgence des forces armées iraniennes. Il avait été nommé à son poste il y a 4 jours après la mort de son prédécesseur au début de l'offensive israélienne.

Fereidun Abbassi Dawani

Abbassi était un physicien nucléaire et a dirigé le programme nucléaire de l'Iran entre 2011 et 2013. En 2010, grièvement blessé, il a survécu à un attentat.

Un motard avait fixé un engin explosif sur sa voiture alors qu'il se rendait à son travail. L'Iran soupçonnait déjà Israël à l'époque, mais aussi les États-Unis. Dans une interview en 2012, Abbassi a reconnu que l'Iran avait délibérément fourni à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de fausses informations sur son programme.

Mohammad Mehdi Tehrantschi

Tout comme Abbassi, Tehrantschi était physicien nucléaire et professeur à l'Institut de recherche sur les lasers et les plasmas de l'Université Shahid Beheschti.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)