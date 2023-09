Des deux côtés du front, les cigarettes restent disponibles. Ici, un soldat ukrainien. Image: LightRocket

Ces 2 entreprises occidentales sont des «sponsors de la guerre de Poutine»

L'Ukraine dresse régulièrement la liste des entreprises toujours actives en Russie. Et deux grands groupes de tabac s'y ajoutent.

L'«Agence nationale de prévention de la corruption» ukrainienne a ajouté les leaders mondiaux du tabac Japan Tobacco International (JTI) et Philip Morris International à sa liste de «sponsors de la guerre» internationaux. C'est The Kyiv Independent qui a repéré l'information la semaine passée.

L'agence ukrainienne reproche aux deux entreprises de tabac de continuer à opérer en Russie et de soutenir ainsi l'économie russe.

Selon The Kyiv Independent, JTI en particulier serait le leader du tabac en Russie avec près de 35% de part de marché. L'entreprise commercialise des marques telles que Winston, LD ou encore Camel. Selon les données de JTI, les impôts payés par le groupe représentaient 1,4% du budget fédéral russe en 2020. Bien que l'entreprise ait affirmé avoir cessé ses investissements et ses activités de marketing en Russie, le groupe JT continuerait à fabriquer ou à distribuer des produits en Russie, selon l'Agence nationale ukrainienne de prévention de la corruption.

Deux gros contribuables russes

Philip Morris International est également un acteur important en Russie, avec une part de marché de plus de 30%. Le groupe fait aussi partie des plus gros contribuables en Russie – de l'argent qui sert à financer la guerre contre l'Ukraine.

Philip Morris International fabrique des produits des marques Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next et Heets. D'après The Kyiv Independent, le bénéfice net de l'entreprise en Russie a augmenté de 45% depuis le début de la guerre – par rapport à l'année 2021.

Au début de la guerre, la multinationale du tabac avait l'intention de cesser ses activités en Russie. Mais selon Philip Morris, ces tentatives sont restées vaines. L'entreprise fait donc toujours partie des gros contribuables en Russie, ce qui dérange l'Ukraine.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)