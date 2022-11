Des chevaux contre des armes? Le drôle de trafic entre Poutine et Kim Jong Un

Le trafic ferroviaire entre la Russie et la Corée du Nord a repris et les premiers à franchir la frontière ont été des wagons de marchandises transportant des chevaux de race. Mais ce transport pourrait, en fait, en cacher un autre.

L'Etat islamique multiplie les attentats: l'Europe est-elle menacée?

En Afghanistan, les attentats revendiqués par l'organisation terroriste Etat islamique se multiplient. Fabien Merz, expert à l'EPF de Zurich, examine le danger que les islamistes pourraient représenter pour le Vieux Continent.

Les marchés, les écoles et les musées afghans ne sont plus des lieux sûrs sous le règne des talibans. La dernière attaque en date a eu lieu dans une école de Kaboul et a fait au moins 19 morts. Quelques jours auparavant, une explosion devant l'ambassade de Russie avait secoué la capitale afghane. Un kamikaze s'était fait exploser, faisant six morts. L'Etat islamique (EI) a ensuite revendiqué l'attaque. Fin août, 21 personnes avaient déjà trouvé la mort dans un attentat perpétré par l'EI contre une mosquée.