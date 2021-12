La Russie dézingue un pilier de la défense des libertés

La Cour suprême russe a annoncé mardi la dissolution de l’ONG Mémorial, pilier de la défense des libertés dans le pays et gardien de la mémoire du Goulag.

C'était une décision attendue et scrutée à l'international. C'est désormais chose faite: la Cour suprême de Russie a annoncé, mardi 28 décembre, la liquidation de l’ONG Mémorial.

«La décision est de liquider Mémorial international et ses antennes régionales» L'ONG sur son compte Telegram

Mémorial, qu'est-ce que c'est?

Un véritable pilier de la société civile et de la défense des libertés, le travail de l'ONG consistait notamment à:

Protéger les droits de l’homme.

Investiguer sur les crimes du régime soviétique.

Pourquoi a-t-elle été dissoute?

Le procureur général de Russie avait demandé, à la mi-novembre, la dissolution du groupe. Le document transmis à la Cour suprême évoquait alors des «violations systématiques» de la loi sur les agents de l’étranger. Dans un communiqué diffusé plus tard, le bureau du procureur estimait que le travail de l’ONG «viol[ait] la Constitution».

Ces poursuites étaient considérées comme un nouveau palier dans la répression à l’égard des voix critiquant le président Vladimir Poutine.

La loi de 2012 sur les agents de l’étranger est devenue l’instrument le plus courant de pression contre la société civile russe et les médias indépendants, obligeant les organisations ou les personnes physiques désignées à se soumettre à un certain nombre d’obligations contraignantes. (mbr/ats)