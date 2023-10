Poutine poursuit sa conquête de l'espace

«J’ai un petit-fils de 19 ans et un fils de 28 ans dans l'armée. On est inquiet»

Israël réclame la tête du chef de l'ONU

La relation entre Israël et les Nations unies se complique. Après la condamnation de la colonisation israélienne et des exactions sur la population civile palestinienne par l'ONU, Israël attaque violemment son secrétaire général.

Les relations entre Israël et les Nations unies n'ont jamais été simples. Mais même selon ces critères, l'altercation entre le secrétaire général de l'ONU António Guterres et l'ambassadeur israélien à l'ONU Gilad Erdan s'est déroulée mardi de manière inhabituellement vive. Erdan a exigé que Guterres démissionne. Mercredi, selon les médias israéliens, il est allé encore plus loin: à l'avenir, les employés de l'ONU ne devraient plus recevoir de visa pour Israël.