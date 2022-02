Aux premières heures de son procès, Alexeï Navalny promet de continuer la lutte

L'opposant russe Alexeï Navalny lors de son procès, le 15 février. Image: sda

L'opposant russe Alexeï Navalny a juré mardi de poursuivre son combat contre le Kremlin, au premier jour de son nouveau procès. Il encourt dix années de réclusion supplémentaires.

L'opposant emprisonné Alexeï Navalny, qui a survécu à un grave empoisonnement en 2020, est apparu dans une salle d'audience de sa colonie pénitentiaire. Il est apparu en tenue de prisonnier, les cheveux rasés, très amaigri, aux côtés de ses avocats et de plusieurs gardes.

Il a juré mardi de poursuivre son combat contre le Kremlin, au premier jour d'un nouveau procès où il encourt dix années de réclusion supplémentaires.

«Je dis cela à ceux qui sont contre le pillage de la Russie, à ceux qui n'aiment pas "Russie Unie". Je vais continuer de lutter» Alexeï Navalny

Depuis plus d'un an, Alexeï Navalny purge une peine pour une affaire de «fraude» controversée, dans la colonie pénitentiaire N°2 de Pokrov, à 100 km à l'est de Moscou.

Dans ce procès, les enquêteurs accusent Alexeï Navalny d'avoir détourné plus de 356 millions de roubles de dons versés à ses organisations anti-corruption, des accusations passibles d'une peine de 10 ans de prison.

Réactions internationales

L'emprisonnement de Navalny a été vivement critiqué par les pays occidentaux et ce nouveau procès risque de raviver les tensions. «Sa condamnation est incompatible avec les principes d'un Etat de droit», a ainsi dénoncé mardi le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'un déplacement à Moscou.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est dit mardi «inquiet» des nouvelles accusations visant l'opposant russe. Ce dernier fait face à un nouveau procès et encourt dix années de prison supplémentaires.

«Alexeï Navalny et ses associés ont été pris pour cible en raison de leur travail pour dévoiler la corruption officielle», a ajouté Blinken dans un tweet, appelant à la «libération» de l'opposant par les autorités russes et à la fin des poursuites qui le visent. (mbr/ats)