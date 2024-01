Un héros de guerre russe critique l'armée de Poutine

Un mercenaire serbe qui a été décoré pour s'être battu contre l'Ukraine se plaint de la discrimination dont sont victimes ses compatriotes au sein de l'armée russe. Il en appelle au commandement militaire.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Un mercenaire serbe qui combat pour la Russie dans la guerre en Ukraine a formulé de graves accusations contre le commandement militaire de Moscou. Il se plaint notamment de la manière dont les soldats étrangers sont traités.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Dejan Beric, lui-même ancien tireur d'élite et présent lors de l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, se réfère à des informations fournies par des mercenaires serbes de la 119e brigade parachutiste, qui servent là-bas dans une unité spéciale appelée «Wolf». Il a publié une vidéo dans laquelle il décrit la manière dont ses compatriotes ont été traités. On les aurait traités de «gitans», on les aurait «traités comme du bétail» et on leur aurait demandé pourquoi ils se battaient aux côtés des Russes.

Les soldats doivent s'emparer d'armes

Dans la vidéo, apparemment enregistrée dans un appartement, Beric affirme que les soldats serbes doivent payer leur uniforme et leur équipement, et même acheter leur eau. Le commandement aurait envoyé les hommes au combat sans suffisamment de munitions. On leur aurait dit qu'ils devaient s'emparer des armes de l'adversaire.

Le mercenaire a expliqué qu'il avait fait appel au parquet militaire russe à Donetsk et à l'administration du chef du gouvernement tchétchène pour que les Serbes soient transférés au commandement Akhmat, qui dépend du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Il se serait toutefois heurté à l'opposition du commandement du régiment.

Ces accusations ont un certain caractère explosif, car Beric n'est pas un inconnu en Russie. Après ses interventions dans le Donbass en 2014, il a été décoré à plusieurs reprises. En 2018, il aurait été blessé. Au cours des années suivantes, il est apparu à plusieurs reprises à la télévision russe et a été célébré comme un héros de guerre.

Lors de ses apparitions, Beric diffuse le plus souvent de la propagande russe. Il est même apparu en 2019 aux côtés de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Marija Zakharova. Entre-temps, le Serbe serait à nouveau actif dans la guerre contre l'Ukraine et recruterait des mercenaires. En Serbie, un tel recrutement est devenu une infraction pénale.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)