Mais un responsable américain a ensuite reconnu que Sergueï Lavrov n'avait fourni «aucune indication» d'un «changement dans les prochains jours» à la frontière russo-ukrainienne, où les Occidentaux accusent Moscou d'avoir massé plus de 100 000 soldats en vue d'une possible invasion du pays voisin.

Antony Blinken a «exhorté la Russie à une désescalade immédiate et au retrait des troupes et de l'équipement à la frontière de l'Ukraine», a déclaré le département d'Etat américain après leur appel téléphonique. Il a aussi «exhorté la Russie à emprunter la voie diplomatique» plutôt que le conflit.

Blinken et Lavrov se sont téléphoné pour régler la crise (et ça a encore raté)

Pourquoi Donald Trump appelle désormais à la violence

L'ex-président des Etats-Unis appelle ses partisans à de nouvelles manifestations de masse. Conséquence? Le risque de guerre civile s'accroît.

Ce que «Mein Kampf» d'Hitler était pour les nazis, le roman «The Turner Diaries» l'est pour les extrémistes de droite en Amérique. Le livre a été écrit en 1978 par un certain William Pierce. Il décrit une révolution d'Aryens qui renversent le gouvernement en place. Cette révolution commence par des actes terroristes et elle est menée par des héros solitaires et des martyrs.