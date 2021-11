Voici les visages qui représenteront l'équipage de Luffy (gauche) dans l'adaptation de One Piece sur Netflix. Image: dr

Série

Les héros de One Piece ressembleront à ça dans la série Netflix

Les fans l'attendaient! Netflix vient de révéler les visages qui incarneront les personnages principaux de One Piece dans l'adaptation en live-action actuellement en préparation.

Les choses se concrétisent. Netflix vient de dévoiler les cinq acteurs choisis pour donner vie aux héros de l'adaptation en live-action de One Piece, l'anime d'Eiichirō Oda, a révélé BFM TV ce mercredi.

Si la date de sortie de la série reste toujours inconnue, on sait déjà que la première saison sera composée de dix épisodes. Un volume, d'ailleurs, attendu au tournant par les fans de l'anime. Ce qui a notamment poussé le discret Eiichirō Oda a demandé à ces derniers de prendre leur mal en patience:

«Cela va prendre encore un peu de temps avant que la série ne soit prête, mais nous allons continuer de faire de notre mieux pour faire une série divertissante pour tout le monde!»

En attendant, voici les visages qui représenteront l'équipage de «Chapeau de paille». A vos jugements.

Iñaki Godoy, 18 ans

Dans le rôle de «Monkey D. Luffy» Iñaki Godoy est un acteur mexicain qui a notamment joué dans la série Netflix à succès Qui a tué Sara? (2021). Image: dr

Mackenyu Arata, 24 ans

Dans le rôle de «Zoro» Mackenyu Arata est un acteur japonais connu car étant le fils du célèbre réalisateur Sonny Chiba. Image: dr

Emily Rudd, 28 ans

Dans le rôle de «Nami»​ Emily Rudd est une actrice américaine ayant notamment joué dans la série Amazon Hunters (2020). Image: dr

Mais One Piece, ça raconte quoi? L'histoire de One Piece suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps se meut en caoutchouc. Avec son équipage de pirates, dénommé l'équipage de Chapeau de paille - et formé de Zoro, Nami, Usopp et Sanji - Luffy part à la recherche d'un trésor sous le nom de «One Piece». Celui-ci lui permettrait de devenir le prochain roi des pirates.

Jacob Romero Gibson

Dans le rôle d'«Usopp» Jacob Romero Gibson est un acteur américain ayant notamment été aperçu dans la première saison de la série Grey's Anatomy (2005). Image: dr

Taz Skylar, 25 ans

Dans le rôle de «Sanji» Taz Skylar est un acteur et réalisateur britannique ayant tourné dans de nombreux films dont Venom (2015). Image: dr

Lancé en 1997, One Piece existe en version française depuis l'an 2000. Avec plus de 90 volumes et une adaptation en animé de plus de 900 épisodes, l'œuvre d'Eiichirō Oda est devenue, en juin 2021, la plus vendue au monde, devançant ainsi un classique du genre: Dragon Ball Z. (mndl)