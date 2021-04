Les députés chiliens approuvent un projet de loi sur l'euthanasie

La chambre basse du Parlement chilien a approuvé mardi 20 avril un projet de loi autorisant l'euthanasie, qui doit être renvoyé devant le Sénat.

L'euthanasie est un sujet sensible en Amérique latine très majoritairement catholique. Ce projet de loi a été présenté au Parlement il y a sept ans par des législateurs de l'opposition de centre-gauche. Il donnerait aux patients en phase terminale le droit de décider de la manière dont ils souhaitent mettre fin à leur vie. Par des soins palliatifs ou par euthanasie.