La grippe aviaire revient en force, mais le foie gras est sauvé

La profession a prévenu qu'après une augmentation des prix de plus de 15% en 2022, le foie gras coûterait cette année encore «environ 5%» plus cher dans les supermarchés . (ats/jch)

Vingt-sept pays européens, dont la Hongrie, le Royaume-Uni, la Bulgarie, le Danemark et l'Italie comptent les plus nombreux cas en élevages.

En général, les premiers cas chez les volailles d'élevage sont dus à des contacts directs ou indirects (excréments) avec des oiseaux sauvages, puis le virus s'étend d'exploitation en exploitation via les mouvements d'animaux , de personnes et de matériels.

Voici les pays où on travaille le plus au monde et où se classe la Suisse

Mélenchon est dangereux

Avec Mélenchon en pilier de bar, la Nupes (ou ce qui l'en reste) fait irruption sur les réseaux sociaux comme on déboulerait dans un vague PMU à l'heure de l'apéro. Risible, mais surtout dangereux: un tweet du patron de LFI a poussé le ministre de l'Intérieur à placer une journaliste sous protection policière.

«Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne». Une publication, parmi d'autres. Beaucoup d'autres. Tous les jours. Jusqu'à plus soif. Or, cette fois, la roue du hamster, ivre de ses propres vociférations, a fait pire que de ridiculiser une alliance de gauche française en éternels soins intensifs. «Cette fanatique», selon Jean-Luc Mélenchon, c'est Ruth Elkrief, la journaliste star de la chaîne LCI, qui aurait eu l'outrecuidance de poser des questions non désirées à son poulain Manuel Bompard. Critiquer l'attitude d'une journaliste est un droit. L'accuser à tort de fanatisme anti-musulmans en est une autre.