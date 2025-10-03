brouillard
Canada: premier décès confirmé de la rougeole depuis un an

Canada: premier décès confirmé de la rougeole depuis un an

La rougeole fait son apparition sur le territoire canadien. Un premier décès vient d'être annoncé par les autorités. 5006 cas de rougeole ont été enregistrés au Canada depuis le début de l'année.
03.10.2025, 06:5403.10.2025, 06:54

Le Canada a annoncé jeudi la mort d'un nourrisson né prématurément d'une mère atteinte de la rougeole. Il s'agit du premier décès confirmé lié à cette maladie très contagieuse et grave depuis sa résurgence dans le pays il y a un an.

«Un enfant, né prématurément après que sa mère a contracté la rougeole pendant sa grossesse, est décédé peu après sa naissance», a déclaré la ministre de la santé de l'Alberta, Adriana LaGrange, précisant que le décès était «dû à la rougeole».

Les Etats-Unis font face à la pire épidémie de rougeole depuis 33 ans

En juin, un autre nourrisson né prématurément et aussi atteint de la rougeole était décédé, mais les autorités n'avaient pas confirmé la cause exacte de son décès. Ce dernier «présentait d'autres complications médicales».

Depuis le début de l'année, le Canada a recensé 5006 cas de rougeole, principalement dans les provinces de l'Ontario (centre) et de l'Alberta (ouest), selon les données sanitaires fédérales mises à jour fin septembre. 88% des cas touchent des personnes non vaccinées.

Mennonites, amish et anabaptistes

«Les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont les plus exposés aux risques de rougeole», a poursuivi la ministre albertaine dans son communiqué.

Selon des experts, l'épidémie touche de manière disproportionnée certaines communautés mennonites, amish et autres groupes anabaptistes, en partie à cause des taux de vaccination plus faibles au sein de ces populations.

Deux morts enregistrés dans l'épidémie de rougeole au Texas

Le Canada, qui avait déclaré la rougeole éradiquée en 1998 grâce à la vaccination, fait face aujourd'hui à la plus forte recrudescence de la maladie depuis cette date.

La rougeole est une maladie très contagieuse qui se propage par les gouttelettes respiratoires et reste dans l'air jusqu'à deux heures après le départ de la personne contaminée. Elle provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et une éruption cutanée, mais elle peut aussi entraîner des complications graves. (ats/afp/svp)

