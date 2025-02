Deux morts enregistrés dans l'épidémie de rougeole au Texas

Deux personnes sont mortes de la rougeole, a annoncé le nouveau ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr.

«Deux personnes sont mortes» de la rougeole, a déclaré mercredi le nouveau ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr à propos de l'épidémie de cette maladie très contagieuse actuellement enregistrée au Texas, avec plus de 130 cas recensés.

Les autorités sanitaires de cet Etat du sud du pays avaient annoncé plus tôt mercredi un premier mort, évoquant un «enfant en âge d'être scolarisé et n'étant pas vacciné». Il s'agit des premiers décès enregistrés aux Etats-Unis en près de dix ans, faisant craindre un retour en force de cette maladie grave.

Alors que l'on ignore pour l'heure davantage de détails sur la deuxième victime, «l'enfant en âge d'être scolarisé et n'étant pas vacciné a été hospitalisé à Lubbock la semaine dernière et a été testé positif à la rougeole», a déclaré le ministère de la Santé texan dans un communiqué, sans fournir plus de détails.

Des responsables de cette ville située dans le nord-ouest du Texas ont précisé que le mineur était décédé «dans les dernières 24 heures».

Depuis le début de l'année, plus de 120 cas de rougeole ont été recensés au Texas, selon le dernier bilan en date de mardi et une dizaine dans l'Etat voisin du Nouveau-Mexique, faisant craindre un retour en force de cette maladie contagieuse grave, qui avait été quasiment éradiquée du pays grâce à la vaccination.

Vaccin

Ces contaminations surviennent alors que les taux de vaccination aux Etats-Unis ont diminué depuis la pandémie de Covid-19, et au moment où l'incertitude règne quant à la politique que mènera le nouveau ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr, connu pour ses positions antivaccins.

Pour Amesh Adalja, spécialiste en maladies infectieuses à l'université de Johns Hopkins, «bien que de multiples épidémies de rougeole aux Etats-Unis n'aient pas entraîné de décès» ces dernières années, «ce n'était qu'une question de temps pour que cela se produise».

Auprès de l'AFP, il s'est exprimé sur l'importance du vaccin:

«Ce décès devrait nous rappeler qu'il y a une raison pour laquelle le vaccin a été mis au point et qu'il représente une réelle utilité pour les individus»

Avant la mise au point de ce vaccin au début des années 1960, la maladie tuait des centaines d'enfants chaque année aux Etats-Unis. Elle continue de faire des dizaines de milliers de morts à travers le monde.

Sur fond de défiance croissante envers les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques, de plus en plus d'Américains décident de ne pas faire vacciner leurs enfants contre cette maladie.

La proportion d'enfants en maternelle vaccinés contre la rougeole – pourtant obligatoire – est ainsi passée nationalement de 95% en 2019 à moins de 93% en 2023, avec de fortes variations régionales.

La plupart des cas de rougeole recensés au Texas cette année l'ont été dans un comté à la large population mennonite, communauté religieuse ultraconservatrice. (ats/svp)