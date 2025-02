Un bombardement tue 54 personnes sur un marché à Omdourman

Samedi, 54 personnes ont perdu la vie dans une attaque sur un marché d’Omdourman, banlieue de Khartoum, attribuée aux Forces de soutien rapide (FSR).

Au moins 54 personnes ont été tuées samedi dans un bombardement attribué aux paramilitaires soudanais contre un marché à Omdourman, proche banlieue de Khartoum, a indiqué une source médicale à l'AFP.

La source à l'hôpital Al-Nao, qui a requis l'anonymat, a déclaré que des blessés étaient «toujours amenés à l'hôpital» après l'attaque qu'elle a imputée aux Forces de soutien rapide (FSR).

L'établissement est débordé et a besoin de davantage d'unités de sang et d'équipements pour soigner les blessés, a-t-elle ajouté. Selon un dernier bilan de même source, 54 personnes ont péri dans le bombardement.

Depuis avril 2023, les paramilitaires des FSR sont en guerre contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, un conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes et en a déraciné plus de 12 millions.

«Les roquettes sont tombées au milieu du marché aux légumes, c'est pourquoi les victimes et les blessés sont si nombreux» Un rescapé de l'attaque

Besoin de linceuls et de brancards

L'hôpital Al-Nao a un besoin urgent de «linceuls ainsi que de brancards pour transporter les blessés», a affirmé un volontaire y travaillant. L'établissement, un des derniers à fonctionner dans la région, avait été ciblé à plusieurs reprises.

Après des mois d'impasse à Khartoum, l'armée y a lancé en janvier une offensive, et repris des bases-clés, y compris son quartier général qui était assiégé par les paramilitaires depuis le début de la guerre.

Les FSR ont été chassées de nombre de leurs bastions, de plus en plus repoussées à la périphérie de la capitale.

Des témoins de l'attaque de samedi, la dernière en date à viser un marché, ont déclaré à l'AFP que les tirs d'artillerie, soutenus par des drones, provenaient de l'ouest d'Omdourman, secteur encore contrôlé par les FSR.

«Des roquettes et des obus d'artillerie tombent», a déclaré un habitant d'un secteur plus au sud d'Omdourman, où, selon lui, les FSR ont lancé une attaque simultanée dans plusieurs rues.

Vendredi, le chef des FSR, Mohamed Hamdane Daglo, a juré de chasser l'armée de la capitale, y reconnaissant ainsi indirectement pour la première fois des revers.

«Nous les avons expulsés (de Khartoum) et nous les expulserons à nouveau», a-t-il lancé, dans une rare intervention vidéo, le montrant assis derrière un bureau en tenue militaire.

Des milliers de personnes souffrent de la famine

Depuis le début de la guerre, la capitale n'est plus que l'ombre d'elle-même, avec des quartiers entiers investis par des combattants.

Entre avril 2023 et juin 2024, 26 000 personnes y ont été tuées selon un rapport de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, et au moins 3,6 millions de ses habitants l'ont fuie d'après l'ONU. Selon des témoins qui n'ont pas pu ou voulu partir, les zones résidentielles ont été régulièrement bombardées.

Au moins 106 000 personnes souffrent de la famine dans la capitale, selon un système de classification soutenu par des agences de l'ONU, et 3,2 millions de résidents y souffrent de la faim à des niveaux critiques.

A travers tout le pays, la famine a été déclarée dans cinq zones, principalement dans la région occidentale du Darfour, ravagée par la guerre, et devrait en toucher cinq autres d'ici mai. (tib/ats)