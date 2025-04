Soudan du Sud: les forces gouvernementales reprennent une ville-clé

Les «data centers» vont consommer plus d'électricité que le Japon

Les affrontements entre les forces des deux hommes ont fait au moins 200 morts et déplacé quelque 125 000 personnes depuis le mois de mars, ont indiqué la semaine dernière les Nations unies. (ats/vz)

Plusieurs alliés politiques et militaires de Riek Machar ont été arrêtés ces dernières semaines, et Machar lui-même a été placé en résidence surveillée à la fin du mois de mars.

Le président et son vice-président se sont livrés une guerre de cinq ans qui a fait quelque 400 000 morts jusqu'à ce qu'ils concluent un accord de partage du pouvoir en 2018.

On estime que 6000 combattants de l'Armée blanche ont envahi un campement militaire à Nasir au début du mois de mars, tuant entre autres un général de haut rang.

Les violences menacent de replonger le Soudan du Sud, qui est devenu le plus jeune pays du monde après son indépendance en 2011, dans la guerre civile.

Les affrontements autour de Nasir, dans l'Etat du Nil supérieur, ont contribué à faire échouer l'accord de partage du pouvoir entre le président Salva Kiir et son rival de longue date, le vice-président Riek Machar.

Les forces gouvernementales du Soudan du Sud ont repris une ville-clé du nord-est. Et ce, alors que la crise politique s'aggrave dans le pays, a déclaré dimanche un porte-parole de l'armée.

