A New York, des milliers de coureurs européens ne pourront pas participer au marathon le plus connu de la planète. Image: Shutterstock

New York organise son marathon un jour avant le retour des touristes

Des milliers de coureurs étrangers ne pourront pas participer au marathon le plus connu de la planète, à cause de la fermeture des frontières américaines.

Les frontières américaines doivent rouvrir le 8 novembre 2021 pour les voyageurs venant de l'UE, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Brésil, d'Afrique du Sud, d'Inde, de la Chine et d'Iran. Mais le mythique marathon de New York se tiendra un jour plus tôt.

Les organisateurs du marathon ont donc été contraints d'interdire à des milliers de coureurs étrangers de participer à l'épreuve, qui aura lieu le 7 novembre. Comme le rapporte TV5 Monde, c'est à travers un discret communiqué publié vendredi soir sur le site internet de l'événement, que l'annonce a été faite:

«Les participants internationaux qui ne peuvent pas se rendre aux Etats-Unis en raison de l'interdiction du président des Etats-Unis seront éligibles pour reporter leur entrée en vue du marathon de New York de 2022»

Edition 2021 non-remboursée

Il faudra toutefois que les participants éconduits réclament leur report sur l'édition 2022 entre le 21 octobre et le 3 novembre 2021, contre la somme de 75 dollars (73 francs), avant de pouvoir s'inscrire de nouveau au début de l'année prochaine. Toute annulation pour l'édition 2021 ne sera pas remboursée

Le marathon de New York, qui se termine à Central Park après avoir traversé les grands ponts new-yorkais, avait été annulé en 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19, particulièrement sévère dans la Grande Pomme.

L'édition 2021, la 50ème, devait accueillir quelque 33 000 coureurs, soit 60% des 53 000 enregistrés en 2019. Avant la pandémie, le mythique marathon attirait chaque année plus de 250 000 touristes, pour un impact économique évalué à 415 millions de dollars en 2015. (jch)