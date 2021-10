Oui, le président Macron a joué au foot et il a même marqué un penalty

Suite à l'annonce de Macron, la twitterie en sueur😱

Le président français a annoncé qu'il faudra être vacciné ou testé négatif pour accéder aux cafés-restaurants, avions et trains. Et Twitter, il en pense quoi de tout ça?

Si vous êtes vaccinés en France, vous aurez le droit d'aller au resto, de partir à Mykonos et même d'aller au parc Astérix. Si vous ne l'êtes pas, vous pourrez rester chez vous et regarder Naked and Afraid sur RMC (ils repassent tous les épisodes en ce moment. C'est super si jamais, c'est une télé-réalité où un homme et une femme sont jetés à poil dans une jungle et ils doivent survivre pendant 21 jours).

Depuis ce lundi soir 12 avril, les internautes, vaccinés ou non, sont allés se défouler …