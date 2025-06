Le stade de Tourbillon à Sion. Image: KEYSTONE

Le stade du FC Sion sera remplacé et voici combien ça va coûter

Le stade de Tourbillon ne sera pas rénové. Il sera remplacé par un nouvel écrin prévu pour 2030. Son coût est estimé à 450 millions de francs.

Plus de «Sport»

Le stade de Tourbillon ne sera pas rénové. Une décision a été prise en ce sens par la Ville de Sion, l'Etat du Valais et le club de Super League. Rien ne s'oppose donc à une nouvelle enceinte financée par Christian Constantin à hauteur de 450 millions de francs.

«La Ville de Sion renonce au scénario de la rénovation de Tourbillon, notamment en regard de ses coûts estimés à 100 millions de francs et soutient une nouvelle arène», a résumé le président de la cité valaisanne, Philippe Varone, vendredi en conférence de presse. «La Ville mettra à disposition des terrains pour une nouvelle enceinte.»

«Pour la Ville, les droits de superficies cédés au FC Sion vont atteindre plusieurs dizaines de millions de francs», a précisé Philippe Varone. Le Conseil général devra vraisemblablement s’exprimer sur la question.

Divers événements

Selon Christian Constantin, le président du FC Sion, l'idée est de créer un stade pour juin 2030. Son coût est estimé à 450 millions de francs. L'objectif est de se doter d'un projet modulable utilisable tant pour du football que pour des concerts, divers événements ou de l'hôtellerie «afin qu'il soit utilisable 200 jours par an.»

Martin Zurwerra, président de l'Association valaisanne de football, Christian Constantin, président du FC Sion, Philippe Varone, président de Sion, et Stéphane Ganzer, conseiller d'Etat valaisan Keystone

Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, Stéphane Ganzer a rappelé que le Conseil d’Etat «soutient le principe d’une académie et d’un nouveau stade. Ceux-ci seront soutenus par la Loi cantonale sur le sport qui subventionne, entre 25 et 30%, les nouvelles infrastructures sportives.»

«Eviter les polémiques»

«L’idée est de travailler sur un budget sans subventionnement pour la partie stade en créant un projet qui a du sens pour les générations futures», a résumé Christian Constantin.

«Aujourd’hui, demander 135 millions de francs, en songeant notamment à Blatten, cela serait inélégant de ma part. Je veux éviter toutes polémiques politiques»

«Le Valais a un déficit en matière d’infrastructures sportives, de stades et compte de trop de nombreuses structures qui ne sont plus aux normes actuelles», a rappelé le conseiller d’Etat Stéphane Ganzer. «Créer un nouveau stade de football à Sion entre dans la même logique que la future patinoire à Sierre.»

Deux variantes explorées

En janvier 2024, la Ville de Sion, le Département cantonal de la sécurité, des institutions et du sport, l’Association valaisanne de football et le FC Sion avaient signé une lettre d’intention (LOI) visant à pérenniser le football professionnel et la relève en Valais.

Fin décembre 2024, la LOI était prolongée de 6 mois, soit jusqu’à fin juin 2025, afin de permettre l’achèvement des études nécessaires à la prise de décisions stratégiques. Pour rappel, trois objectifs avaient été fixés, début 2024, soit l’adoption d’un concept cantonal de formation, la création d’une académie de football et la mise à disposition d’un stade de football d’environ 15 000 places assises, homologué pour jouer en Coupe d'Europe.

Sur ce dernier point, deux variantes devaient être explorées: la rénovation du Stade de Tourbillon ou la construction d’une nouvelle infrastructure. C'est la seconde option qui est désormais priorisée. Le stade actuel restera en fonction jusqu’à la construction de la future enceinte.

Enfin, les partenaires ont confirmé leur intention de développer à Sion une académie de football pour la formation de la relève d’élite, masculine et féminine. Son coût est estimé à 30 millions de francs pour la création de 7 à 8 terrains. Le Canton en financera le 25%, selon la Loi cantonale sur le sport. (jzsats)