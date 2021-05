International

«Annulez les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies»



Des centaines de milliers de japonais ont signé une pétition en ligne afin de faire annuler la cérémonie des JO 2021. Le feuilleton continue...

Des militants anti-JO ont soumis vendredi une pétition demandant l'annulation des Jeux de Tokyo, alors que la pandémie ne cesse de s'aggraver au Japon. Les autorités s'apprêtaient d'ailleurs à étendre l'état d'urgence en place sur une partie du pays.

Plus de 352 000 personnes ont signé une pétition en ligne intitulée «Annulez les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies». Elle a été lancée début mai par Kenji Utsunomiya, avocat et ancien candidat au poste de gouverneur de Tokyo.

La vitesse particulièrement rapide avec laquelle les signatures ont été collectées sur la plateforme Change.org au Japon «reflète l'opinion du public», des sondages réalisés depuis l'année dernière montrant que 60 à 70% de la population est opposée à la tenue des Jeux cet été, a-t-il déclaré à la presse.

Appel du corps médical Un syndicat de médecins japonais s'est également adressé au gouvernement, afin de l'exhorter à renoncer aux Jeux. «Nous nous opposons fortement à la tenue des Jeux de Tokyo à un moment où les gens dans le monde entier se battent contre le nouveau coronavirus», affirment les médecins pour qui «il est impossible de tenir des Jeux sûrs pendant la pandémie».

«Cette fois, la question est de savoir à quoi nous donnons la priorité, la vie ou une cérémonie et un événement appelés Jeux olympiques»

Utsunomiya, avec cette pétition, a demandé à la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike d'exhorter le CIO à annuler ces Jeux. «Le CIO a le droit de prendre la décision d'annuler ou non les Jeux, mais Tokyo, en tant que ville hôte, devrait demander instamment au CIO d'annuler les Jeux», a-t-il déclaré.

Ces activistes ont envoyé leur pétition par courriel au CIO et au Comité international paralympique (CIP) et adresseront ensuite des courriers postaux aux organismes internationaux, tout en prévoyant de soumettre le même texte au gouvernement japonais et au comité d'organisation des Jeux de Tokyo. Cette initiative intervient alors que le Japon devait étendre l'état d'urgence lié au coronavirus, actuellement en place dans six départements dont celui de Tokyo, à trois autres départements avant la fin de la journée. (ats/afp)