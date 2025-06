Salah et Yamal ne voyageront pas aux Etats-Unis au mois de juin. Image: keystone/watson

Deux géants du foot sont absents du Mondial des clubs

Le FC Barcelone et Liverpool, deux des équipes les plus spectaculaires du moment en Europe, ne participeront pas à la Coupe du monde des clubs. On vous explique pourquoi.

La Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui se tient pour la première fois aux Etats-Unis, débute ce samedi. Les meilleures équipes de clubs du monde s’y affronteront dans un format élargi. Pourtant, le FC Barcelone, récemment sacré champion d’Espagne et actuellement en grande forme sous la houlette de l’ancien sélectionneur allemand Hansi Flick, n’y participera pas. Son jeune prodige Lamine Yamal non plus. Pourquoi une telle absence?

Le nouveau format prévoit la participation de 32 clubs répartis en huit groupes. Douze places sont réservées aux clubs européens – plus que pour toute autre confédération. Mais les règles de qualification précisent qu’un maximum de deux clubs par pays peuvent participer, sauf si plus de deux clubs du même pays ont remporté la Ligue des champions, le tournoi continental de référence en Europe, entre 2021 et 2024.

Quatre clubs brésiliens engagés

Le Brésil fait figure d’exception avec plus de deux clubs qualifiés: en effet, ses équipes ont remporté la Copa Libertadores chaque année sur cette période. Palmeiras, Flamengo, Fluminense et Botafogo, tous sacrés champions sud-américains, seront donc présents à la compétition.

Côté européen, les vainqueurs de la Ligue des champions entre 2021 et 2024 se sont qualifiés automatiquement: Chelsea (2021), le Real Madrid (2022 et 2024) et Manchester City (2023). Les neuf autres places ont été attribuées sur la base du classement des clubs UEFA. Bien que Barcelone figure devant Benfica, la Juventus et le RB Salzbourg dans ce classement, le club catalan reste à quai. La raison? L’Atlético Madrid s’est classé juste devant lui. L’Espagne ayant déjà ses deux représentants avec le Real et l’Atlético, aucune place n’était plus disponible pour le Barça.

Pendant la période de qualification, Barcelone a connu plusieurs revers en Ligue des champions: élimination dès la phase de groupes en 2022 et 2023, un huitième de finale en 2021 et un quart de finale en 2024. Des résultats insuffisants pour devancer l’Atlético dans le classement UEFA.

Liverpool éliminé à cause de Tuchel

Barcelone a pourtant brillé cette saison, en remportant la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du Roi, la Liga, et en atteignant les demi-finales de la Ligue des champions – éliminé de justesse par l’Inter Milan. Mais ces performances récentes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la qualification pour la Coupe du monde des clubs. Résultat: l’équipe qui joue peut-être actuellement le football le plus spectaculaire d’Europe ne sera pas du voyage aux Etats-Unis.



Yamal va manquer une belle occasion de marquer des points dans la course au Ballon d'or. Keystone

On cherchera également en vain le champion d’Angleterre dans la liste des participants à la Coupe du monde des clubs.

Les Reds auraient pourtant dû se qualifier via le classement UEFA. Mais Liverpool a été victime du même écueil que Barcelone en Espagne. En effet, les deux places réservées à l’Angleterre sont déjà occupées par des vainqueurs de la Ligue des champions: le Chelsea de Thomas Tuchel, sacré en 2021, et Manchester City, champion en 2023.



(jcz/t-online)