Skier en dansant? Cette ex-discipline officielle des JO est incroyable

Vidéo: watson

Jeux olympiques

Skier en dansant? Cette ex-discipline officielle des JO est magique

Le ballet à ski a été présenté aux Jeux de Calgary en 1988 et d’Albertville en 1992. Pour votre plus grand plaisir, on ressort les (vieux) dossiers.

Dans la catégorie «sport WTF», le ballet à ski remporte la médaille d'or. S’inspirant du patinage artistique, cette discipline est une sorte de ski acrobatique qui se présente sous forme de danse exécutée sur des skis.

En pratique, les «acroskieurs» présentent un enchaînement de sauts et de mouvements chorégraphiés. Ils utilisent leurs bâtons pour réaliser des figures plus incroyables les unes que les autres, le tout au rythme d'un thème musical.

La chorégraphie – d'une durée de 90 secondes – s'exécute sur une piste de ski légèrement en pente, de 30 mètres de largeur et de 200 mètres de longueur. Comme au patinage artistique, des juges donnent une note finale à la performance.

Présentée aux Jeux de Calgary 1988 et d’Albertville 1992 en tant que sport de démonstration, cette discipline n'a pas convaincu le Comité international olympique. Aujourd'hui, le ballet à ski est devenu une parenthèse (inoubliable) des sports d’hiver. Alors, si vous aimez à la fois skier et danser, le ballet à ski est pour vous. A voir, absolument.👇