Les volcans explosent mais ils ne sont pas les seuls



Le shaker

Les volcans explosent mais ils ne sont pas les seuls

Yes we will 💚

Joe Biden était très attendu au sommet sur le climat, et il n'y est pas allé par quatre chemins: il a quasiment doublé tous les objectifs américains en matière de lutte contre le réchauffement.

Dehors, les consignes étaient claires Image: EPA

Les émissions de gaz à effet de serre seront réduites de 50% à 52% d'ici à 2030 (versus 2005, année de référence). Jusqu'ici, l'ancien président des Etats-Unis suggérait une éventuelle diminution de 26% à 28% à l'horizon 2025.

Le bâton «Le coût de l'inaction peut devenir exorbitant»

La carotte «Les bénéfices des réformes écologiques peuvent devenir extraordinaires»

Joe Biden a claironné le retour de l'Amérique dans le combat écologique après que Donald Trump ait jeté l'Accord de Paris aux orties dès sa prise de fonction. C'est une bonne nouvelle, à l'évidence, mais dont la durée de vie n'excède pas quatre ans. Soit bien avant l'échéance de l'objectif, qui sera (peut-être) réévalué par le futur président. Si ce n'est celui d'avant.

Esprit de famille ⚽

L'UEFA tente de rabibocher sa famille après que des membres aient conspiré contre ses intérêts, les ingrats, et soient partis chez JP Morgan avec la recette de la Ligue des champions.

Après deux jours, tout le monde est rentré sagement à la maison, sauf le Real Madrid et Barcelone qui n'ont plus d'argent et ont peur des représailles.

Car la question, aujourd'hui, est: comment réagir à cet affront? Exclure? Gronder? Tout oublier? Frapper fort, une fessée et file dans ton antichambre?

👉 Le Danois Jesper Moller, membre du comité exécutif de l'UEFA, demande que Manchester City, Chelsea et le Real Madrid soient exclus des demi-finales de la Ligue des champions prévues dans cinq jours. il ne resterait dès lors que le Paris SG, nouveau chouchou de la famille, si dévoué pendant la crise (une petite cou-coupe pour dire merci?)

Il y avait Chirac qui avait dit non à la guerre en Irak, il y a maintenant Nasser qui a dit non à la SuperLigue pic.twitter.com/qnhPVRtqVt — 👊🏻 (@PsgAlger) April 20, 2021

💵 Mais le patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin, pour être beaucoup moins cruel que ces félons de la Super Ligue , et dont l'action est évidemment désintéressée, ne souhaite pas en arriver là: «Le truc, c'est que si nous annulons les matches, les chaînes de télévision... vont réclamer des dédommagements.»

La prochaine apparition publique d'Agnelli après l'échec de la Super League. pic.twitter.com/xyNUW3x5jE — Unibet France (@UnibetFrance) April 21, 2021

Vite dit 💉

La Suisse a reçu 280 800 doses de vaccin que Moderna n'avait pas livré dans les délais. Cinq autres millions de doses sont attendues (du verbe attendre) pour «bientôt».

Sinon, le nombre de cas a très légèrement baissé cette semaine dans le pays. Merci Moderna qui?

Selon vous, si le Covid stagne en Suisse, nous le devons à: Le comportement responsable des citoyens La vaccination Les mesures du Conseil fédéral L'affaiblissement du virus Une amélioration temporaire

Si effrayant, si envoûtant 😲

Deux jeunes garçons sont morts au Piton de la Fournaise, sur l'Ile de la Réunion, où le volcan est en éruption depuis douze jours. Autant l'avouer, si nos pensées vont aux familles des randonneurs, ces quelques lignes sont motivées par une réflexion purement égoïste. Car, il faut le dire, c'est beau:

Le volcan du Piton de la Fournaise 1 / 7 Le volcan du Piton de la Fournaise source: ap / fabrice wislez

Encore et encore. Et encore

Une mère de famille de 34 ans est décédée ce matin à Peseux, dans le canton de Neuchâtel, agressée à l'arme blanche par son mari. Les témoignages racontent un drame familial, comme il est coutume de les nommer pudiquement. En langage technique, c'est un féminicide de plus.

Depuis ces douze dernières années en Suisse, une femme meurt chaque mois sous les coups de son conjoint, selon une étude du Matin Dimanche et de la Sonntag Zeitung. Le psychiatre appelé à commenter cette étude, le Dr. Alessandra Duc Marwood, relève que 98% des crimes sont le fait de pervers narcissiques, et que quasiment tous sont précédés de signes annonciateurs.

Conclusion du psychiatre «La punition est souvent la seule chose qu'ils comprennent. Ce principe est appliqué dans la loi sur la circulation routière. Pourquoi pas dans le domaine de la violence domestique? Il faut une Via sicura de la violence conjugale»

Le couple de Peseux, d’origine érythréenne, vient s'ajouter à la statistique, mais combien d'autres continuent de franchir la ligne blanche en toute impunité?

Et ce soir ? 🤔

Puisqu'il n'y a pas de Ligue des champions et presque plus de Covid, allons nous enrhumer de bonne grâce en terrasses, en souvenir du bon vieux temps.

