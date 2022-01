Vous avez chopé Omicron? Voici combien de temps vous serez contagieux

Sans compter le rôle de «super-propagateur» d'Omicron...

Une modélisation effectuée par des chercheurs suisses, publiée cette semaine dans la revue Swiss Medical Weekly, vient de démontrer à quel point Omicron s'avère effectivement nettement plus contagieux que ses prédécesseurs. Au début de la pandémie, environ 1 personne infectée sur 1000 devenait un super-propagateur. Avec le variant Delta, c'est 1 sur 30 et avec Omicron, 1 sur 10 ou sur 20. Les personnes infectées émettent davantage de virus, et ceux-ci sont mieux à même de pénétrer dans les cellules. De plus, la protection offerte par les vaccins est nettement réduite dans le cas d'Omicron. Les chercheurs estiment par conséquent que la moitié, voire les deux tiers des personnes infectées par ce variant émettent suffisamment de matériel viral pour en contaminer d'autres. Un motif de plus de ne pas raccourcir la durée d'isolement?