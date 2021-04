International

Genève à la traîne, un mème à 500'000$ et un Thomas Pesquet en carton

Vous avez passé la journée sous un parapluie? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un détrempé à l'apéro.

💉 Ça traîne à Genève

Alors que les cantons de Vaud, du Jura et du Valais ont annoncé en grandes pompes cette semaine l'ouverture de la vaccination aux jeunes, à Genève, c'est niet. Les autorités du bout du lac l'ont dit aujourd'hui, pour l'instant, seuls les plus de 45 ans peuvent obtenir un rendez-vous.

Image: sda

D'ailleurs, les places pour la vaccination ne sont données que lorsque le canton est en possession des doses. D'ailleurs (bis), l'immense vaccinodrome de Palexpo restera fermé en début de semaine. Ambiance.

🙌 Lausanne : place to be

En voilà une bien bonne idée: visiter la capitale vaudoise pour se mettre de bonne humeur avant le week-end. C'est ce qu'a fait Simonetta Sommaruga ce matin. La conseillère fédérale est venue s'entretenir avec le personnel de vente de la librairie Payot et d'un magasin du centre-ville.

Sommaruga au rayon salades Image: sda

«Il y a celles et ceux qui se sont retrouvés au front, à devoir étendre leurs horaires, tandis que d'autres n'avaient plus de travail»

Elle a dit avoir été touchée par le récit de vendeuses qui, au plus fort de la crise, étaient les seules personnes de contact de clients. La socialiste a souligné l'importance d'offrir des conditions de travail «sûres et claires» au secteur de la vente, notamment via les conventions collectives de travail.

De bien belles paroles à la veille de la Fête du travail prononcées par Miss France la conseillère fédérale, lors de sa visite.

💰 Un mème qui rend riche

Zoe Roth, aka The Disaster Girl, comme on l'appelle sur internet, a désormais 21 ans et elle vient de vendre son mème sous forme de NFT (les fameux non-fongible tokens) pour une petite fortune. En 24 heures, elle a été vendue aux enchères pour 180 Ethereum (ETH), soit 448'000 francs.

Image: knowyourmeme

Ce cliché a été pris en 2005 par son père et est devenu viral grâce à sa moue et son regard malicieux qui laissent croire que c’est elle qui a allumé le feu. La jeune femme est décidément toujours aussi malicieuse, car elle a fait en sorte que son père et elle reçoivent 10% du montant de la vente, à chaque fois que le NFT changera de propriétaire dans le futur.



Pourquoi on s'embête à travailler, déjà?

🏆 Des JO ... «intimistes»

Des Jeux Olympiques de Tokyo, cet été, à huis clos? On s'en rapproche à en croire Seiko Hashimoto, la présidente du comité d'organisation.

«Il pourrait y avoir une situation dans laquelle nous ne pourrions pas autoriser de spectateurs du tout»

Le 20 mars, la décision d'interdire le public venu de l'étranger tombait. Mercredi, le CIO faisait un point cette fois concernant les spectateurs établis au Japon, décision repoussée au mois de juin en fonction de l'évolution sanitaire dans le pays. A noter que si un éventuel public devait être autorisé, il sera contraint de porter un masque et ne pourra qu'applaudir, sans crier ni chanter. Ambiance.

Vivement la prochaine annonce, où on nous dira que les athlètes ne sont pas autorisés, mais que les Jeux auront lieu quand même.

🚀 Astronaute en carton

Thomas Pesquet et sa femme Anne ne se reverront pas avant six mois. Mais Anne est ingénieuse (en vrai elle est ingénieure, coïncidence? Je ne crois pas). Du coup, elle a remplacé son mari fait de chair et d'os par un Thomas Pesquet... en carton. Littéralement. «Flat Thomas», qu'elle l'appelle sur Instagram (traduction: Thomas plat).

Une version de Thomas Pesquet facile à trimballer et qui ne ronfle pas comme l'ont souligné les internautes (à ne pas confondre avec les «astronautes»).

