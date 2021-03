Il y a encore eu une alerte à la bombe, mais chut 🤫

International

Suisse

Il y a encore eu une alerte Ă la bombe, mais chut đŸ€«



Le shaker

Il y a encore eu une alerte Ă la bombe, mais chut đŸ€«

Vous avez passé la journée à attendre la suivante? Rassurez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour des procrastinateurs à l'apéro.

Levrat au pied de la lettređŸ“Ș

Si Ă 50 ans, tu n'es pas prĂ©sident du conseil d'administration de La Poste, tu as ratĂ© ta vie. C'est chose faite pour le Fribourgeois Christian Levrat. Le Conseil fĂ©dĂ©ral a nommĂ© aujourd'hui l'homme fort de la gauche Ă la tĂȘte du gĂ©ant jaune. Une relative surprise puisqu'il s'Ă©tait notamment glissĂ© dans la course au conseil d'Etat fribourgeois. Cet ancien syndicaliste et fervent dĂ©fenseur du service public quittera donc totalement le monde politique et prendra son poste (oui, il y a un jeu de mots) le 1er septembre.

Ah et puis: pour Simonetta Sommaruga, Levrat a tout pour plaire: un excellent réseau et de bons leviers... politiques. Evidemment.

đŸ™‹â€â™‚ïž Manu veut en ĂȘtre

Image: EPA AFP POOL

Des qualitĂ©s qui font peut-ĂȘtre dĂ©faut Ă Manuel Valls. Et si vous pensez vous aussi que votre carriĂšre professionnelle est au point mort, voici peut-ĂȘtre de quoi vous sentir (un peu) moins seul:

bouteille à l'amer: «Je veux jouer un rÎle dans la campagne présidentielle de 2022»

Celui qui a tentĂ© d'enfiler le costume de maire en Espagne revient effectivement sur le devant de la scĂšne politique mĂ©diatique pour tenter sa chance en France. Mais attention: l'ancien Premier ministre (sous François Hollande) veut simplement filer un petit coup de main si besoin et assure ne pas ĂȘtre candidat.

💣 Alerte à vous savez quoi

Les autoritĂ©s cantonales vaudoises ont beau avoir mis des jeunes en garde Ă vue il y a quelques jours, ça n'empĂȘche pas d'autres jeunes de perpĂ©tuer la (dangereuse) routine printaniĂšre de la fausse alerte Ă la bombe. AprĂšs une double alerte hier Ă Morges, rebelote aujourd'hui Ă Marcelin. On ne va pas sortir la calculette, mais ça commence Ă faire beaucoup.

Heureusement, on nous dit dans l'oreillette le 24Heures que les élÚves qui ont dû (à nouveau) prendre leur mal en patience en attendant la sécurisation du bùtiment se sont vu offrir des... Kinder Bueno. De quoi amortir le choc par le choc. (Oui, les blagues nulles sont autorisées la veille du 1er avril.)

😎 Minute papillon mĂ©tĂ©o

C'est notre petit doigt MĂ©tĂ©oSuisse qui le dit: ces prochains jours il fera monstre beau. Alors au lieu de grommeler comme des citadins dessĂ©chĂ©s parce que vous ne pourrez pas enchaĂźner les Spritz trop sucrĂ©s et trop chers sur des tables de terrasses bouillantes collantes, profitez de faire pareil mais ailleurs, puisque c'est (encore) autorisĂ©. Au choix: un parking abandonnĂ©, le bord d'un lac, un banc public, un petit carrĂ© d'herbe en altitude. (Et n'oubliez pas de remettre votre masque entre chaque gorgĂ©e de sucre alcoolisĂ© parce que tout le monde aura exactement la mĂȘme idĂ©e que vous ce week-end.)

Et puis, si la foule compact vous manque réellement, vous pourrez toujours vous rabattre sur le Lunapark planté de Plainpalais à GenÚve. Une ouverture pour les vacances de Pùques qui emmerde fait évidemment jaser les restaurateurs de la place, mais qui est admirablement bien défendue par Mauro Poggia dans Le Temps:

«On ne l’a pas autorisĂ©, on ne l’a pas interdit, c’est diffĂ©rent»

🏀 Thabo arrĂȘte (encore)

shutterstock

On se rappelle que la derniÚre fois qu'on a vu Thabo Sefolosha sur un terrain de basket c'était le 8 mars 2020 avec les Houston Rockets. D'accord, le premier Suisse à avoir enchaßné les dunks en NBA n'avait pas à ce moment-là annoncé sa retraite, mais c'était un peu tout comme. Or, aujourd'hui, c'est officiel et il l'a chuchoté au micro d'un podcast sud-africain qui porte plutÎt bien son nom: Fastbreak.

Pas Manuel Valls👇 «La retraite me convient bien. C'est un bon changement de rythme»

đŸ‡«đŸ‡· Et ce soir ? 👀

On regarde religieusement Emmanuel Macron à 20h (ou en différé aprÚs l'apéro) qui s'exprimera pour la 4ç%&/577*ç%&/ fois devant le peuple français au sujet du Covid-19. Et les paris sont déjà lancés:

- Confinement total?

- Fermeture des Ă©coles?

- Retraite du président de la République?

- Interdiction des blagues du 1er avril?

C'est déjà la fin du Shaker

Nous on s'en va fĂȘter (discrĂštement) le premier mois d'existence du bĂ©bĂ© watson en Suisse romande. Sans blabla, mais avec un peu de vinasse. Ciao!

