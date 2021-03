International

Suisse

Encore une vague et des pots cassés que l'on ne boira pas



Le shaker

Encore une vague et des pots cassés que l'on ne boira pas

Vous avez passé la journée dans une cave sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un ermite à l'apéro.

Voici les infos à retenir de la rituelle «Conférence de presse du Conseil fédéral», le rendez-vous liturgique du peuple semi-confiné et à demi-désespéré. Soyez forts...

Première nouvelle: le Conseil fédéral a confirmé qu'il souhaitait rouvrir les terrasses. Mais il n'a pas dit quand.

Alain Berset, Ministre de la santé, a expliqué que la propagation du Covid se faisait plus vite que prévu et la vaccination plus lentement que voulu. Les restaurants ne rouvriront pas avant quatre semaines - ou peut-être plus.

Vue sur l'amer: «Nous sommes au début d'une troisième vague»

Ces pots que l'on ne boira pas: «On a déjà perdu deux fois le contrôle de situation. Si on le perd une troisième fois, il y aura plus de pots cassés»

La fête 🥱 à la maison 😪

Faute de restos, nous pourrons nous réunir à dix à la maison. Mais «avant d'aller manger chez vos amis, faites-vous tester», implore Alain Berset. «C'est gratuit», ajoute-t-il pour mettre de l'ambiance.

Les cantons, qui attendaient un assouplissement, et les populations, qui ne savent plus qu'attendre, ont semblé perdre patience. Alors, Alain Berset a remis les pendules au milieu du village:

L'heure est grave: «Les nouveaux variants ont 50% de mortalité supplémentaire»

Demain n'attend pas: «Le risque de surcharge des hôpitaux est toujours là»

L'eusses-tu cru ? 🥳

Certes, les belles promesses rendent les fous joyeux, mais on ne pourra pas dire qu’on ne l'avait pas vu venir, ce tout aussi beau statu quo. Le matin déjà, tout ce que la Suisse compte de voix autorisées semblait se passer le mot pour nous préparer au pire:

Le taux de reproduction du virus (moyenne des sept derniers jours) est de 1,14, alors qu’il devrait rester inférieur à 1.

du virus (moyenne des sept derniers jours) est de 1,14, alors qu’il devrait rester inférieur à 1. Les médecins cantonaux pensent que les chiffres inquiétants sont là pour nous rappeler à la réalité objective du péril sanitaire.

sont là pour nous rappeler à la réalité objective du péril sanitaire. Les médecins cantonaux pensent que les chiffres encourageants (baisse de fréquentation des soins intensifs) sont trompeurs et nous éloignent de la nécessité patente d'un repli sécuritaire.

(baisse de fréquentation des soins intensifs) sont trompeurs et nous éloignent de la nécessité patente d'un repli sécuritaire. La France a décrété un troisième confinement pour 20 millions de ses citoyens, l’Italie a tout refermé depuis lundi, l’Allemagne y songe et l'Autriche vient de battre son record annuel de contaminations.

Après ça, nous avions compris que, cette fois encore, nous n’irions pas au restaurant, même si nous avons été sages et avons bien fait nos devoirs.

Sérieusement? ⛑️

Il faisait grand beau à Lenzerheide, un temps idéal pour une descente ou un super-G (tous deux annulés ces derniers jours pour cause de mauvais temps). Mais puisqu'il faut suivre le programme à la lettre, nous avons eu droit ce jour au «team event», une compétition qui est à la légende alpine ce que les majorettes sont au défilé militaire.

Bonne nouvelle pour la Suisse, qui n'a pas perdu son temps à ces funestes batifolages: éliminée d'entrée, elle a gardé son énergie pour les épreuves décisives de ce week-end, en géant et en slalom, où Marco Odermatt (surtout) et Lara Gut-Behrami (sur un malentendu) tenteront de rafler le grand globe.

La liberté, c'est par ici 🚠

Il a beaucoup (re)neigé et certains y verront peut-être un signe, un don du ciel pour renouer avec les plaisirs défendus des camphrées en terrasses (sans chaise ni table mais des terrasses quand même) et des montées sur l'alpe collé-serré (avec casque et masque mais des montées quand même). Il n'est pas interdit de le voir comme ça...

C'est déjà la fin du Shaker

Et levons nos pots cassés au futur retour du bon vieux temps.