Les CFF qui déraillent, une météo bof et une athlète qui tranche dans le lard



Les CFF qui déraillent (la météo aussi) et une athlète qui tranche dans le lard

Vous avez passé la journée à réserver vos vacances d'été à Moudon? Rassurez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un touriste à l'apéro.

🚂 Train-train sans train

On pourrait le résumer comme ça (imaginez un accent suisse-allemand pour être dans l'ambiance): «un accident financier a fait dérailler les CFF. Un virus en est la cause. Veuillez nous en excuser.» Parce que, c'est un fait, les Suisses ont boudé le train en 2020.

Bon, vous me direz qu'ils ont boudé pas mal de choses en 2020. Surtout que personne n'avait vraiment le choix de bouder. Reste que les CFF ont perdu quelques wagons de plumes en raison de la pandémie l'année dernière. Et ça fait mal.

Pour faire court: un tiers de voyageurs en moins.

de voyageurs en moins. 617 millions de francs de perte financière au total.

de francs de perte financière au total. Des voyages internationaux qui s'effondrent : 51,2 % de moins par rapport à 2019.

: 51,2 % de moins par rapport à 2019. L'AG a aussi eu un petit coup de mou (-12%) et «de nombreux clients n'ont pas renouvelé leur abonnement».

«Ça nous inquiète beaucoup.»

😀 Bonne nouvelle malgré tout: voyager en train coûtera toujours aussi cher, mais pas plus cher (pour l'instant).

🌈 Pas très gay le Vatican

Petite devinette moyennement rigolote:

- L’église dispose-t-elle du pouvoir de bénir des unions de personnes du même sexe ?



Réponse:

Interrogé sur la possibilité de bénir les unions de personnes du même sexe, le Vatican a simplement dit «non». (Les réponses les plus courtes sont souvent les plus dures.)

«Dieu ne bénit pas, ni peut bénir le péché.»

🥩 Sportive chair payée

Être végétarien, ça peut vous griller un compte en banque. Selina Rutz-Büchel a dû se séparer de son sponsor en décidant de changer de régime alimentaire. Un carnage financier, mais mûrement réfléchi et annoncé crûment:



«En tant que végétarienne, je ne peux plus être ambassadrice d'une boucherie.»

Huit ans que la Saint-Galloise courait avec l'équipe Micarna (pour situer, c'est comme Micasa mais pour la bidoche). Il faut quand même des nerfs solides pour déstabiliser une carrière à cause d'un tout nouveau panier à commissions.

Flash météo : 😭

Il ne va pas faire beau. Il va continuer à pleuvoir. Le vent va se lever. Il va même peut-être neiger. (Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus pour enterrer votre semaine dans un kilo de chocolat planqués sous un plaid.)

Et ce soir ? 🍔

Comme il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas capable de courir un 800m aussi bien Selina Rutz-Büchel, on vous propose de rendre hommage à sa carrière en avalant un bon morceau de viande entre deux tranches de pain. (On vous laisse maîtres de la garniture, on n'est pas comme ça).

