Image: Shutterstock / watson

Le shaker

Les bombes s'enchaînent et la vaccination explose (elle)

Vous avez passé la journée dans un bunker pour échapper aux alertes à la bombe? Calmez-vous: voici un mix d'infos pour ne pas passer pour un déserteur à l'apéro.

C'est quoi Le Shaker? Un résumé de l'actualité du jour, mixé par la team watson et à boire cul sec en fin de journée du lundi au vendredi.

🤐Pas de hourra à Uri😷

C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les opposants aux mesures de protection prisent pour mettre KO le Covid-19 ne pourront pas manifester le 10 avril prochain à Altdorf parce qu'une mesure de protection prise pour mettre KO le risque d'infections au Covid-19 a été annoncée par les autorités du canton d'Uri. En clair, elles ont interdit la manifestation. Ces mêmes autorités ont dû attendre de constater par elles-mêmes lors des manifestations qui se sont tenues le week-end dernier à Liestal (c'est pas loin de Bâle) pour se rendre compte que plusieurs milliers de personnes pas contentes au même endroit, ça fait beaucoup.

Image: KEYSTONE

«Nous nous attendons à ce que la manifestation n'ait pas lieu»

A noter tout de même qu'Altdorf attendait près de 10'000 citoyens pas contents le 10 avril (alors qu'ils étaient 8'000 à Liestal). Et 10'000 personnes, c'est 600 personnes de plus que la totalité des habitants d'Altdorf. (On n'est plus chez nous!)

Pour la suite de notre tour des villes alémaniques qu'on connaît enfin un peu mieux grâce aux manifestations anti-mesures Covid, n'hésitez pas à suivre #leshaker.

💣 (Pas) boum (bis) 🔥

C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors que nous tentions d'expliquer ici pourquoi des jeunes s'entêtent à faire semblant de faire péter des bombes dans les écoles du canton de Vaud, une alerte à la bombe a été découverte dans une école du canton de Vaud. Cette fois, c'est l'établissement professionnelle EPSIC à Lausanne qui a été le théâtre d'une énième évacuation de ses élèves et d'une énième intervention de la police. C'est la douzième alerte à la bombe depuis le début de l'année, la troisième cette semaine. (Et la semaine n'est pas terminée.)

«Face à la multiplication des menaces et des actes terroristes dans notre canton, l’UDC exige des mesures concrètes»

Pour la suite de notre tour des écoles du canton de Vaud qu'on connaît enfin un peu mieux grâce aux alertes à la bombe, n'hésitez pas à suivre #leshaker.

🚨 On rappelle à toute fin utile que c'est un acte extrêmement grave et hautement condamnable. (Selon le code pénal, la peine encourue peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.) Bref, ne reproduisez pas cela chez vous.🚨

😷 Les 5 mots du jour 📣

«On est pas mal loin»

Image: KEYSTONE

La conférence de presse du jour du Conseil fédéral en clair résumé👇

La formule mathématique: «Grâce aux tests et aux vaccins, les mesures sanitaires pourront être assouplies»

La formule réchauffée: «Nous souhaitons aller le plus rapidement possible»

Et 5 nouveaux mots de Parmelin: «Nous devons trouver des solutions»

On rajoutera pour clôturer cette conférence que 20 à 25% de la population suisse ne comptent pas se faire vacciner, mais toutes les personnes à risque(s) pourront se faire piquer avant fin avril si elles le souhaitent.



(En mai: fais ce qu'il te plaît?)

⚽ Les M21 sur leur 31🇨🇭

Image: EPA KEYSTONE

La Suisse a vaincu l'Angleterre. (On ne parle par de variants du Covid.) Nos jeunes Suisses à crampons ont battu l'Angleterre 1-0 cet après-midi pour leur premier match de l'Euro. C'était à Koper (en Slovénie) et c'est le Vaudois Dan Ndoye qui a tutoyé les filets british à la 78e minutes. (Oui, il faut toujours le dire haut et fort quand on gagne quelque chose. Même quand c'est les gamins qui le font.)

🎸 Mick et miaou 😻

Attention chouquitude: Mick Jagger a un chaton. Et il fait la gueule. (Le chat, pas Mick. Mick, lui, il est content. Et il est toujours vivant.)

Say hi to Nero, he’s a little camera shy 😀 pic.twitter.com/z9E9fgGvjN — Mick Jagger (@MickJagger) March 24, 2021

Et ce soir ? 👀

«Les amours (et les mensonges) fusent quand un chercheur spécialiste de l'ADN découvre le moyen d'identifier les âmes soeurs et créer un service de rencontre inédit.» Malgré cet incroyable infâme pitch piqué à Netflix, on vous conseille de swiper sur l'excellente série The One, digne d'un Black Mirror du romantisme 12.0.

Et puis, au pire, ça vous confirmera que vivre seul comme une merde personne indépendante, ça comporte aussi pas mal d'avantages. (Par exemple si vous avez un chat, comme Mick.)

Mince, c'est déjà la fin du Jagger Shaker

Moi je file boire du vin nature pour sauver la planète (et mon système digestif). Salut!👋