Arrestation en Syrie d'un responsable du pouvoir déchu

«Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde»: Macron s'emporte

«Je suis le critique le plus agressif de l’islam»: portrait du tueur de Magdebourg

L'arrestation de Mohammad Kanjo Hassan, «l'un des criminels du régime d'Assad», «représente une étape importante vers l'obtention de la justice et la poursuite des criminels», s'est réjoui sur X la Coalition syrienne de l'opposition, qui regroupe les principales formations politiques en exil. (sda/ats/afp)

Mohammad Kanjo Hassan a acté la condamnation à mort de «milliers de personnes lors de procès expéditifs», a indiqué à l'AFP Diab Seria, cofondateur de l'Association des détenus et des disparus de la prison de Saydnaya.

Le général Mohammed Kanjo Hassan, chef de la justice militaire sous Bachar al-Assad et «responsable de nombreuses condamnations à mort» dans la tristement célèbre prison de Saydnaya près de Damas, a été arrêté dans la localité de Khirbet al-Ma'zah avec 20 membres de sa garde rapprochée, selon l'OSDH.

Plus de «International»

Migros vend un morceau de plus de son empire

Une nouvelle taxe suisse met fin à un avantage de Temu et Amazon

Les plus lus

A Noël, le pape exhorte à promouvoir la paix et à désarmer les conflits

A Noël, le pape François appelle à la réconciliation mondiale et au silence des armes face aux crises en cours.

«Surmonter les divisions» et «faire taire les armes»: le pape François a lancé mercredi un appel à la paix dans le monde pour les célébrations de Noël, assombries par les conflits et les crises humanitaires, notamment à Gaza, en Ukraine et au Soudan.