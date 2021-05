Hourra! Une fusée de SpaceX réussit son atterrissage

La France mène son premier exercice militaire dans l'espace

L’armée française a la tête dans les étoiles. L'exercice, baptisé AsterX, doit permettre d'évaluer ses capacités de protection de ses satellites et de surveillance dans un espace de plus en plus militarisé.

Le scénario de l'exercice – entièrement simulé – part d'une crise entre un Etat doté de capacités spatiales et un autre qui a un accord d'assistance militaire avec la France.

L'exercice AsterX (clin d'oeil au premier satellite français «Astérix» lancé en 1965) organisé du 8 au 12 mars, est une première pour les armées françaises et en Europe.

Il constitue notamment un stress test des systèmes d'exploitation afin d'évaluer les besoins futurs et d'accompagner la montée en puissance de ce nouveau …