Apple a dévoilé l’iPhone Duo, son tout premier smartphone pliable

L'iPhone Duo est le téléphone pliable d'Apple. : AFP

Apple a dévoilé son tout premier smartphone pliable

Disponible à partir du 23 octobre 2026, l’iPhone Duo est annoncé à environ 2000 dollars, soit 1600 francs.

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Apple a franchi un nouveau cap en dévoilant mercredi soir son premier téléphone pliable, l'iPhone Duo. Cette nouveauté ouvre l'ère du nouveau patron John Ternus.

L’appareil se déplie pour offrir un écran proche de celui d’un iPad, tout en promettant une pliure centrale moins visible et un cadre en titane. De la taille d’un passeport une fois fermé, l’iPhone Duo constitue la principale nouveauté présentée par Apple. La marque arrive sept ans après Samsung sur ce marché encore très minoritaire, qui représente moins de 2% des ventes mondiales de smartphones.

Apple a aussi dévoilé les iPhone 18 Pro et Pro Max. Ils inaugurent une puce gravée en 2 nanomètres et un appareil photo à ouverture variable. Autre nouveauté: les images sont signées directement au niveau du capteur afin de permettre de vérifier qu’elles n’ont pas été retouchées, notamment face à la multiplication des contenus générés par intelligence artificielle.Ces modèles coûteront toutefois plus cher: 1199 dollars pour l’iPhone 18 Pro et 1299 dollars pour le Pro Max, soit une hausse de 100 dollars par rapport à la génération précédente. Apple avait déjà relevé cet été les prix de certains Mac et iPad en raison de la pénurie de puces mémoire liée au boom de l’IA. La marque n’a en revanche présenté aucun iPhone 18 standard mercredi.

Siri dopé à l’intelligence artificielle

Apple a aussi précisé le calendrier de son nouveau Siri dopé à l’intelligence artificielle. Une version d’essai sera lancée le 14 septembre en anglais, avant une arrivée en français en octobre. Siri AI ne sera toutefois pas disponible au lancement sur iPhone, iPad et Apple Watch dans l’Union européenne. Apple s’oppose aux exigences de Bruxelles visant à ouvrir davantage ses appareils aux assistants d’IA concurrents, en invoquant notamment la protection des données personnelles. Certaines fonctions avancées d’IA seront par ailleurs soumises à un quota quotidien. Apple prévoit ensuite de proposer un accès élargi payant.

Enfin, les nouveaux AirPods 5, vendus 129 dollars, intègrent désormais la réduction de bruit et la traduction en direct.

Apple a aussi présenté les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Cette keynote marquait surtout le premier grand lancement de l’ère John Ternus, devenu directeur général d’Apple le 1er septembre après quinze ans de règne de Tim Cook, désormais président du conseil d’administration.

(fnt/afp)​