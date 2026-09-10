Près de 90 disparus dans l'incendie d'un ferry aux Philippines

Plusieurs personnes sont mortes et des dizaines sont portées disparues après l’incendie d’un ferry dans l’ouest des Philippines. Les secours poursuivent leurs opérations.

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Au moins cinq personnes sont mortes et 87 autres sont portées disparues du fait de l'incendie d'un ferry dans l'ouest des Philippines, près d'un site touristique de la province de Palawan, ont annoncé les garde-côtes jeudi matin.

Un feu s'est déclaré mercredi soir à bord du M/V June Aster, à environ 2,2 kilomètres du rivage, d'après les garde-côtes, qui ont fait savoir que cinq corps sans vie avaient été ramenés à terre. Une vidéo fournie par cette même source montre le navire entièrement en proie aux flammes.

Quarante-deux personnes (38 passagers et quatre membres d'équipage) ont pu être secourues jusqu'à présent, a fait savoir la capitaine des garde-côtes Noemi Cayabyab sur une radio locale jeudi matin.

«Nous avons encore 87 personnes portées disparues» Noemi Cayabyab, capitaine des gardes-côtes

Cent trente-quatre individus, passagers et membres d'équipage, figurent sur le manifeste du bateau, de même source, et les opérations de secours se poursuivent, notamment pour éteindre le feu.

D'après les données transmises par le site en ligne MarineTraffic, le June Aster était parti de Manille, la capitale des Philippines.

(ats/acu)