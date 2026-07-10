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Apple attaque OpenAI pour violation du secret des affaires

Apple attaque OpenAI pour violation du secret des affaires

Apple accuse d'anciens employés d'avoir transmis des informations confidentielles à OpenAI pour alimenter le développement de son intelligence artificielle.
10.07.2026, 23:2410.07.2026, 23:24

Apple a assigné vendredi en justice OpenAI, accusant plusieurs de ses anciens employés d'avoir fait profiter d'informations confidentielles la start-up californienne, qui les avait recrutés.

Le document judiciaire, déposé devant un tribunal fédéral de San Jose (Californie), fait état de la «stratégie» d'OpenAI «pour extraire des informations confidentielles» provenant de chez Apple.

Selon les informations du Wall Street Journal, la plainte vise Tang Tan, responsable du matériel chez OpenAI, et Chang Liu, membre de son équipe technique. Il est accusé d'avoir dérobé des informations confidentielles d'Apple par divers moyens. Tous deux sont d'anciens employés d'Apple qui travaillent désormais pour OpenAI. (afp/svp)

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