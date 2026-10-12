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Microsoft a une stratégie pour faire tourner son IA

Le géant informatique va utiliser ses propres puces pour son intelligence artificielle. Il a mis au point des processeurs spécifiques pour son intelligence artificielle.

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Microsoft a annoncé lundi son intention de donner priorité à ses propres puces pour faire tourner ses services d'intelligence artificielle (IA), une évolution similaire à celle de ses concurrents Amazon et Google.

Le groupe de Redmond (Etat du Washington, nord-ouest) a mis au point ses premiers processeurs dédiés à l'IA, les Maia 100, en 2023, suivis par la deuxième génération, les Maia 200, en janvier.

Lundi, il a indiqué que les Maia 300, qui peuvent permettre à l'IA de générer sept fois le contenu obtenu avec leur devancière, seraient opérationnelles en 2027.

Microsoft propose désormais une architecture intégrale autour de Maia, de la puce au centre de données, en passant par les serveurs et le réseau interne.

La Maia 300 a été axée sur l'utilisation de l'IA (aussi appelée inférence) et non pour le développement de modèles, le premier connaissant, de loin, la plus forte croissance.

Cette communication «marque le début d'une nouvelle phase pour l'infrastructure IA de Microsoft», a expliqué l'entreprise.

Elle prévoit de «faire de Maia le système privilégié pour l'inférence des produits et services (IA) de Microsoft».

Les grands rivaux du groupe dans l'informatique à distance (cloud), Amazon et Google, ont déjà fait ce choix depuis plusieurs années.

L'utilisation de ses propres puces permet d'abaisser ses coûts et de créer des processeurs adaptés aux besoins des géants du «cloud».

Ils se concentrent sur l'inférence, qui autorise l'utilisation de puces plus spécialisées, à la différence des GPU de Nvidia, aux capacités supérieures mais au prix élevé.

A consommation d'électricité équivalente, la Maia 300 offre un rendement équivalent à 2,5 fois celui de la Maia 200.

Pour l'instant, Microsoft ne vend pas séparément ses puces, qui sont réservés à l'intégration dans ses propres systèmes.

Google a commencé à proposer ses TPU à des clients externes au printemps, tandis que la filiale de «cloud» d'Amazon, Amazon Web Services (AWS), est en discussion avec des partenaires potentiels. (sda/awp/ats/afp)