Attentats du 13 Novembre: le verdict doit tomber maintenant

Le 13 novembre 2015, un commando, sème la terreur à Paris, faisait 130 morts. Le procès s'achève et les accusés entendent le verdict.

20 accusés jugés pour un verdict très attendu par les médias et les plaignants. Les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de victimes.

Les portes se sont ouvertes, la salle d'audience était pleine à craquer. De nombreuses parties civiles, avocats et journalistes sont pendues aux lèvres de la Cour. Salah Abdeslam encourt la «perpétuité incompressible», la peine la plus lourde en France, et reconnu comme l'acteur clé des attentats, toujours enfermé dans son idéologie et n'exprimant pas «le moindre remords».

Les peines requises contre les principaux terroristes

Ils sont encore 14 sur 20 à être en vie. Et voici les peines requises par le parquet national antiterroriste.

Salah Abdeslam: la réclusion criminelle à perpétuité incompressible

Mohamed Abrini: la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Interdiction définitive du territoire français.

Mohammed Amri: 8 ans d’emprisonnement. Interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Yassine Atar: 9 ans d’emprisonnement avec une période de sûreté des 2/3. Interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Abdellah Chouaa: 6 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Hamza Attou: 6 ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Ali El Haddad Asufi: 16 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des 2/3. Interdiction définitive du territoire français.

Sofien Ayari: la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Interdiction définitive du territoire français.

Mohamed Bakkali: la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Interdiction définitive du territoire français.

Adel Haddadi: 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des 2/3. Interdiction définitive du territoire français

Farid Kharkhach: 6 ans d’emprisonnement. Interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans

Osama Krayem: la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Interdiction définitive du territoire français.

Ali Oulkadi: 5 ans d'emprisonnement

Muhammad Usman: 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des 2/3. Interdiction définitive du territoire français