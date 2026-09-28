beau temps
DE | FR
burger
International
Terrorisme

Israël dit avoir tué un ravisseur du 7 octobre

Israël dit avoir tué ce ravisseur du 7 octobre

L'homme qui a enlevé un couple d'otages lors de l'attaque du Hamas en 2023 aurait été éliminé par l'armée israélienne. Les images de l'enlèvement avaient largement circulé à travers le monde.
28.09.2026, 08:5928.09.2026, 08:59

L'armée israélienne et le Shin Beth, service de sécurité intérieure, ont annoncé avoir tué dans la bande de Gaza un homme qui avait été filmé en train d'enlever un couple d'otages à moto le 7 octobre 2023.

Samedi, «l'armée israélienne et le service de sécurité intérieure (...) ont mené une opération dans la zone de Nuseirat (centre NDLR) et éliminé le terroriste Saher Nidal Latfi Sakr», indique le communiqué conjoint publié dimanche. «Sakr a infiltré le territoire israélien lors du massacre du 7 octobre et a conduit la moto utilisée pour enlever Noa Argamani et Avinatan Or depuis le festival de musique Nova jusqu'à la bande de Gaza», est-il ajouté.

Une enquête affirme que Netanyahou savait pour le 7 octobre
Une enquête affirme que Netanyahou savait pour le 7 octobre

Des images emblématiques

Les images de l'enlèvement des deux otages au festival Nova, près de la frontière avec Gaza, diffusées en direct le 7 octobre 2023 sont devenues emblématiques. Sur ces images, tandis que Noa Argamani est emmenée de force sur une moto, criant et les mains tendues vers son compagnon, on le voit debout les mains attachées dans le dos entouré de plusieurs hommes. Noa Argamani, une étudiante, a été libérée lors d'une opération militaire israélienne en juin 2024.

Avinatan Or a dû attendre octobre 2025 pour être libéré avec 19 autres otages vivants, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 10 octobre, sous la pression des Etats-Unis.

L'attaque sans précédent du groupe armé palestinien Hamas contre Israël a fait 1221 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP. L'offensive lancée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait plus de 73 000 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Départs en série à l'ONU au début du discours de Netanyahou
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
L'Allemagne rattrapée par une crise qui a bouleversé la France et l'Italie
Ce qui s’est produit depuis longtemps en Italie et en France gagne désormais l’Allemagne: le parti démocrate-chrétien perd son ancienne assise politique. Pour l’Europe, c’est une terrible nouvelle.
Faut-il plaindre le chancelier Friedrich Merz? Certainement pas. Mais vu de Suisse, il y a tout de même de quoi s’interroger sur la vitesse à laquelle le parti au pouvoir s’effondre chez notre voisin du nord.
L’article