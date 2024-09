Thaïlande: loi sur le mariage homosexuel promulguée par le roi

Des participants à la Pride de Bangkok qui a eu lieu au mois de juin. Keystone

La Thaïlande devient le premier pays à reconnaître l'égalité devant le mariage, grâce à l'assentiment royal prononcé mardi.

Le roi de Thaïlande a promulgué la loi sur le mariage homosexuel, a annoncé mardi la Royal Gazette, journal officiel du pays. Cela fait de la Thaïlande le premier pays d'Asie du Sud-Est à reconnaître l'égalité devant le mariage.

Le roi Maha Vajiralongkorn a donné l'assentiment royal à la nouvelle loi, qui a été adoptée par le parlement en juin et entrera en vigueur dans 120 jours, ce qui signifie que les premiers mariages devraient être célébrés en janvier.

La Thaïlande devient le troisième pays en Asie à légaliser le mariage pour tous, après Taïwan et le Népal.

Valeurs conservatrices

Le texte de la loi modifie les références aux «hommes», «femmes», «maris» ou «épouses» pour les remplacer par des termes non genrés, en l'occurrence «individus» et «partenaires de mariage». Il accorde aussi aux couples homosexuels les mêmes droits qu'aux couples hétérosexuels en matière d'adoption et d'héritage.

La Thaïlande bénéficie depuis longtemps d'une réputation de tolérance envers les personnes LGBTQ, et les sondages d'opinion publiés par les médias mettent en évidence un soutien majoritaire des Thaïlandais au mariage pour tous.

Néanmoins, une grande partie de la société du royaume à majorité bouddhiste demeure attachée aux valeurs conservatrices, et les personnes LGBTQ se disent encore confrontées à des obstacles et des discriminations dans leur vie quotidienne.

Les militants se sont battus pendant plus d'une décennie pour faire reconnaître le mariage homosexuel, mais les tentatives de légalisation n'avaient jusque-là pas abouti en raison de l'instabilité politique chronique, entre coups d'Etat et grands mouvements de contestation populaire, qui règne en Thaïlande.

Déjà plus de 30 pays

La loi avait été soumise au parlement par l'ancien Premier ministre Srettha Thavisin, un soutien de la communauté LGBTQ, mais ce dernier a été destitué en août et remplacé par Paetongtarn Shinawatra, la fille du milliardaire et ex-Premier ministre controversé Thaksin Shinawatra.

Plus de 30 pays ont légalisé le mariage pour tous. Les Pays-Bas ont été en 2001 le premier pays à célébrer des unions homosexuelles. (ats/afp)