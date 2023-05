La région de Seefeld est connue pour accueillir de nombreuses épreuves de ski nordique. Image: IMAGO

Cette région touristique rembourse votre voyage aller-retour

Les lieux de vacances de toute l'Europe sont engorgés: trop de gens, trop de voitures, trop peu de protection de la nature. Pour lutter contre le phénomène, une région en Autriche a une idée plutôt originale.

Envie d'un petit coup de pouce financier? Une région touristique en Autriche récompense désormais ses visiteurs qui protègent le climat et la nature locale, en leur remboursant leurs frais de voyage.

«Saviez-vous qu'un kilomètre parcouru en voiture est 15 fois plus nuisible au climat que le même trajet en train?», demande l'office du tourisme de Seefeld sur son site Internet.

«Parce que nous ne sommes pas indifférents à l'environnement, à notre merveilleuse nature et à notre empreinte carbone, nous récompensons les clients qui voyagent en train ou en Flixbus en leur offrant un voyage aller-retour gratuit»

Quelle offre! Une sorte de ticket gratuit pour le bonheur des vacances? Pas tout à fait. Le budget de l'opération menée par Seefeld a bien sûr une limite: 60 000 euros au total, attribués à des voyageurs pour une période donnée.

Ainsi, les frais de voyage en train et en FlixBus seront pris en charge par la «Region Seefeld - Tirols Hochplateau» du 1er juin au 30 novembre 2023, est-il précisé. Les adultes peuvent compter sur un remboursement de 150 euros par personne, les enfants de moins de 15 ans sont subventionnés à hauteur de 75 euros.

Comment en profiter?

Pour pouvoir profiter de cette action, les vacanciers doivent tout d'abord avoir réservé au moins cinq nuitées dans un hébergement de la région de Seefeld (Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith ou Scharnitz) pendant la période indiquée. En outre, ils doivent voyager en train ou en Flixbus.

Une fois la réservation effectuée, les personnes intéressées peuvent alors remplir un formulaire en ligne sur le site Internet de la région touristique (www.seefeld.com) et télécharger les justificatifs correspondants. Après un délai de traitement de trois à cinq jours, une confirmation écrite est envoyée, selon les dires de l'office du tourisme.

Un petit paradis dans le Tyrol

Seefeld est situé entre le massif du Wetterstein et le Karwendel, sur un plateau à 1 200 mètres d'altitude. Les communes de Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith et Scharnitz font partie de la région. Chaque recoin du plateau est accessible par les transports en commun. Les fans de nature y trouveront tout ce qu'ils désirent: idylle, action en VTT, randonnées et bien plus encore.

Comme précité, l'offre est limitée: sur les 60 000 euros mis à disposition, seule la moitié environ sont encore disponibles, selon le site Internet. Les personnes qui prévoient de passer des vacances en Autriche ne devraient donc pas tarder à sauter le pas.

Le forfait de 150 euros n'est d'ailleurs pas la seule chose que les Seefeldois offrent à leurs hôtes. Une carte permettant d'utiliser gratuitement tous les transports publics de la région est également fournie gratuitement aux visiteurs.