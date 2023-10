Santiago, au Chili, est la capitale de l'un des pays les plus hauts du monde. image: Shutterstock

Voici les pays les plus hauts du monde: la Suisse battue par un pays d'Europe

Trois pays se situent en moyenne à plus de 3000 mètres d'altitude. En Europe, la Suisse n'est battue que par une seule nation. Et 14 pays sont en moyenne à moins de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Reto Fehr Suivez-moi

La surface terrestre s'élève en moyenne à 840 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cependant, seuls 40 pays dépassent cette altitude moyenne.

Les plus hauts pays du monde

Dans trois pays, on vit en moyenne à plus de 3000 mètres d'altitude. Il s'agit du Bhoutan, du Népal et du Tadjikistan. Le premier pays à être en contact avec la mer dans ce classement est le Chili, qui, grâce aux hautes montagnes des Andes, atteint une moyenne de 1871 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La Suisse arrive en 17e position, ce qui en fait le deuxième pays européen le plus haut. Les 1350 mètres en moyenne ne sont battus que par la principauté d'Andorre (1996 mètres).

Les 10 pays les plus hauts du monde

1. Bhoutan (3280m)

Le Bhoutan est en moyenne le pays le plus haut du monde. Ce petit Etat himalayen se situe en moyenne 15 mètres plus haut que le Népal.

Le monastère du «Nid du Tigre» au Bhoutan. image: Shutterstock

2. Népal (3265m)

En revanche, le Népal possède le plus haut sommet du monde, l'Everest, sur son territoire.

Namche Bazar à 3440 mètres d'altitude dans l'Himalaya. image: Shutterstock

3. Tadjikistan (3186m)

Le Tadjikistan est le troisième pays à se situer en moyenne à plus de 3000 mètres d'altitude. C’est probablement dans ce pays que l’on trouve le plus grand drapeau national du monde.

Dans la capitale du Tadjikistan, Douchanbé, la Place des Nations s'est offert un drapeau national particulièrement grand. image: Shutterstock

4. Kirghizistan (2988m)

Le voisin du nord du Tadjikistan ne dépasse juste pas les 3000 mètres et manque ainsi le podium.

Chevaux près du col d'Ala Bel, autoroute Bichkek-Osh au Kirghizistan. image: Shutterstock

5. Lesotho (2161m)

Le premier pays en dehors de l'Asie. Ce n'est pas pour rien que le petit Etat africain du Lesotho est appelé le «royaume dans le ciel».

La cascade de Maletsunyane fait une chute de 192 mètres au Lesotho. image: Shutterstock

6. Andorre (1996m)

Le premier pays européen se place à la 6e place: Andorre. Le micro-Etat des Pyrénées frôle la barre des 2000 mètres.

La capitale d'Andorre, Andorre-la-Vieille, est nichée entre les montagnes. image: Shutterstock

7. Afghanistan (1885m)

De retour en Asie. L'Afghanistan se situe en moyenne à 1885 mètres d'altitude, la capitale Kaboul culminant tout de même à 1791 mètres.

La vue sur Kaboul. image: Shutterstock

8. Chili (1871m)

Le premier pays à avoir une frontière avec la mer: le Chili. Sur cette étroite bande de terre, il est possible de passer de 0 à plus de 4500 mètres d'altitude en quelques heures. Mais attention: cela peut provoquer une forte pression dans les oreilles.

La ligne d'horizon de Santiago du Chili avec les Andes en arrière-plan. image: Shutterstock

9. Chine (1840m)

Encore un pays ayant accès à la mer. Entre le point le plus bas (-154 m) et le plus haut (8848 m) du pays, il n'y a pas moins de 9002 mètres de différence d'altitude. Aucun pays ne fait mieux.

La Chine présente la plus grande différence d'altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut d'un pays. image: Shutterstock

10. Arménie (1792m)

L'Arménie entre tout juste dans le top 10. Le mont Ararat sur la photo ci-dessous se trouve déjà en Turquie.

La vue sur la capitale arménienne Erevan et le mont Ararat. Celui-ci se trouve toutefois en Turquie. image: Shutterstock

Les 10 pays les plus bas du monde

10. Guinée-Bissau (70m)

La Guinée-Bissau, avec l'archipel des Bissagos et ses 88 îles dans l'Atlantique, parvient tout juste à se hisser parmi les dix pays les plus bas.

image: Shutterstock

9. Senegal (69m)

Le Sénégal affiche une altitude maximale de 648 mètres; ce qui en fait clairement le point le plus élevé des dix pays les plus bas.

L'île de Gorée, au large de Dakar, est un symbole de la déportation des esclaves. image: Shutterstock

8. Cité du Vatican (61m)

Le petit Etat de la Cité du Vatican a une superficie de seulement 0,44 km2 et se situe à une altitude comprise entre 33 et 75 mètres au-dessus du niveau de la mer.

image: Shutterstock

7. Estonie (61m)

Avec Tallinn, l'Estonie possède l'une des plus charmantes capitales d'Europe. Mais le pays n'est pas très haut. Il partage sa place, au mètre près, avec le Vatican.

La vieille-ville de Tallinn. image: Shutterstock

6. Gambie (34m)

Et encore une place partagée. La Gambie, cette étroite bande de terre située à gauche et à droite du fleuve du même nom ...

Dans les marais à mangrove, au bord du fleuve Gambie. image: Shutterstock

5. Danemark (34m)

... et le Danemark se situent tous deux en moyenne à 34 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Danemark est l'un des deux seuls pays de cette liste à avoir encore des régions situées en dessous du niveau de la mer.

Dans le port de Copenhague. image: Shutterstock

4. Pays-Bas (30m)

Il en va de même pour les Pays-Bas. Certaines régions se situent jusqu'à sept mètres au-dessous du niveau de la mer. Le point culminant est le Vaalserberg (323 m). Toutefois, seules les localités situées sur le continent européen et les îles sont pris en compte ici.

Les moulins à vent du Zaanse Schans. image: Shutterstock

3. Qatar (28m)

Au Qatar, les footballeurs n'auront certainement pas à se plaindre d'une quantité d'air trop faible lors de la Coupe du monde 2022, comme ce fut le cas au Mexique en 1970.

Le regard tourné vers Doha. image: Shutterstock

2. Singapour (15m)

Nous en sommes déjà à la 2e place: Singapour. L'Etat insulaire ne s'élève en moyenne qu'à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La cité-Etat de Singapour avec l'hôtel Marina Bay Sands en arrière-plan. image: Shutterstock

1. Maldives (2m)

Très clairement en première position: les Maldives. Les quelque 1200 îles composant le pays ne présentent pratiquement aucun relief. Selon World Factbook, le point culminant du pays - le trou 8 d'un parcours de golf - se situerait à cinq mètres (mont Villingili) au-dessus du niveau de la mer. Diverses autres sources parlent de 2,40 mètres comme point culminant. Quoi qu'il en soit, personne ne conteste cette place de leader au pays. Le court documentaire sur l'ascension du point culminant du pays vaut également le détour.

Toutes les îles des Maldives sont aussi plates. image: Shutterstock

