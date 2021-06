Amsterdam part en guerre contre ses touristes

Pris la main dans le sac, le Mister Covid britannique démissionne

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock, au coeur de l'action gouvernementale contre la pandémie, a démissionné samedi pour avoir violé les mesures au cours d'une liaison avec une conseillère, étalée dans tous les médias.

Il est remplacé par Sajid Javid, 51 ans, ancien ministre des Finances du Premier ministre Boris Johnson, a annoncé Downing Street.

Ce changement intervient à un moment critique pour le Royaume-Uni, endeuillé par plus de 128'000 morts et confronté à une flambée de contaminations par le coronavirus attribuée au variant Delta très contagieux. Le pays est engagé dans une course contre la montre pour vacciner le plus de monde possible avec l'objectif de lever en juillet les dernières …