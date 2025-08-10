Séisme de magnitude 6,1 en Turquie

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé dimanche la ville de Sindirgi, dans l'ouest de la Turquie, faisant quatre blessés, ont affirmé les autorités turques.
Le séisme, survenu à 19h53 (18h53 en Suisse) a été ressenti dans de nombreuses villes de l'ouest du pays, dont Istanbul et Izmir, selon l'Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).
Une dizaine de bâtiments se sont effondrés à Sindirgi, l'épicentre du séisme, dont un immeuble de trois étages habité par six personnes dans le centre-ville, a annoncé le maire Serkan Sak sur la chaîne privée turque NTV.
Deux autres personnes ont été retirées saines et sauves des décombres à Sindirgi, tandis que les efforts pour extraire une personne étaient en cours, a précisé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya.
Vingt répliques de magnitude allant de 3,5 à 4,6 sont survenues après le séisme, selon l'AFAD.
319 secouristes ont été déployés dans la zone tandis que le centre d'appel d'urgence a reçu vingt-quatre signalement de dégâts, a ajouté l'AFAD.
Un séisme de magnitude 5,8 a fait une victime et soixante-neuf blessés début juin dans le sud-ouest de la Turquie.
Le pays est traversé par plusieurs failles qui ont causé de nombreux drames par le passé.
Le sud-est du pays a subi un violent tremblement de terre en février 2023 qui a fait au moins 53'000 morts et dévasté d'Antakya, l'ancienne Antioche. (dal/ats)