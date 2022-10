Les bureaux de Twitter à San Francisco, où Elon Musk a pris ses quartiers. Image: sda

Twitter: ils se font passer pour des employés licenciés et Musk rigole

Deux trolls se sont payé la tête de certains médias vendredi en se faisant passer pour des employés de Twitter fraîchement licenciés par Elon Musk.

Des médias tels que CNBC et Bloomberg, qui tiennent la place centrale dans le paysage médiatique financier américain, ont annoncé vendredi que l'équipe d'ingénieurs de données de Twitter avait été licenciée. Ils s'appuyaient sur les dires de «Daniel Johnson» et «Rahul Ligma». En réalité, ceux-ci leur faisaient une blague.

Tout une équipe d'ingénieurs virée?

Les deux hommes ont été aperçus devant les bureaux de Twitter, avec des cartons dans les mains faisant croire à leur licenciement. Des journalistes ont recueilli leur témoignage factice, publié dans divers médias.

Le New York Post, The Desk ou encore The Verge ont plus tard rectifié l'information. The Verge a pu confirmer que le nom «Rahul Ligma» n'existait pas dans la liste d'employés de Twitter sur Slack, ni dans les emails de la compagnie.

L'image avait été relayée notamment par Deirdre Bosa, journaliste pour CNBC. Elle est ensuite revenue sur son tweet en précisant:

«Plus tôt dans la journée, nous avons publié sur CNBC qu'un groupe d'ingénieurs de données de Twitter avait été licencié, en nous basant sur le témoignage de deux personnes qui nous ont dit faire partie de ce groupe. Nous n'avons pas pu confirmer qu'ils étaient réellement employés par Twitter ou que la compagnie a procédé à un quelconque licenciement aujourd'hui.»

Pendant ce temps, Musk se marre

Sur Twitter, plusieurs internautes ont commenté le nom utilisé pour se moquer des médias, «Ligma» étant un mème utilisé sur internet. Elon Musk a réagi en twittant que «Ligma Johnson l'ont cherché», ponctué d'emojis explicites.

Paul Lee, un chef de produit chez Twitter, a quant à lui relevé l'erreur avec plus de sérieux. Il a commenté qu'il était «assez ironique de voir qu'un site d'informations majeur n'avait pas fait preuve de diligence et s'était fait avoir par une blague d'acteur, ce qui a résulté en une diffusion de fausses informations». Il a ajouté que:

«Vous n'aviez qu'à demander à voir un badge ou à chercher des objets à l'effigie de l'oiseau dans les cartons»

Les vrais licenciements

Dès son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk a viré trois personnes: le patron, le directeur financier et la responsable des affaires juridiques. Il menaçait d'ailleurs les trois quarts des employés de la compagnie.

(sas)