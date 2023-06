Scène du drame, mardi 27 juin, Nanterre. image: capture d'écran

Nahel abattu par un policier: Mbappé, Zemmour et les autres se déchaînent

Caisse de résonance des détestations françaises, Twitter voit s'affronter la gauche radicale et la droite identitaire suite à la mort, mardi, à Nanterre, d'un jeune de 17 ans, tué par un policier. Omar Sy et les stars de l'équipe de France de football Kylian Mbappé et Jules Koundé prennent aussi la parole.

Nanterre, banlieue parisienne, mardi, 8h30. Lors d’un contrôle, un policier accompagné d’un collègue met en joue un automobiliste et tire au moment où la voiture redémarre. Une balle. Mortelle. L’automobiliste est un jeune homme de 17 ans. Il conduisait sans permis. Des images vidéo montrent un plan de la scène. Nahel, le prénom du défunt, ne semble pas menacer l’agent auteur du coup de feu. Pourquoi ce dernier tire-t-il? L’enquête devra l’établir. Le chef d’homicide volontaire est retenu contre le fonctionnaire de police, qui risque les assises.

Les faits sont dramatiques. La vidéo, qui paraît accablante pour le policier, fait monter la colère:

La nuit de mardi à mercredi a été marquée par des émeutes dans plusieurs quartiers, en région parisienne comme ailleurs France: tirs de mortiers, voitures cramées, bâtiments incendiés, heurts avec les forces de l’ordre.

«A Nanterre, la police a encore tué»

L’affaire est devenue immédiatement politique sur fond de «rapports police-banlieues», souvent exécrables. Après le tir à balle réelle d'un policier et la mort d’un adolescent, ça canarde sur Twitter. Deux camps qui se connaissent bien s’affrontent: la gauche radicale et la droite identitaire. Prompte à dégainer, la gauche radicale s’empare du dossier. Les «violences policières» dans les cités font partie de sa chasse gardée. Mardi, à 15h42, le député France insoumise (LFI) Louis Boyard, agitateur-né, lance:

«A Nanterre, la police a encore tué»

La militante décoloniale Fatima Ouassak parle, elle, d’exécution et prévient: «Pas de justice, pas de paix», l'un des slogans phares des quartiers:

Le député LFI Adrien Quatennens, réintégré par sa députation après l'affaire de la gifle donnée à sa compagne, emprunte au même registre, niant au passage la présomption d’innocence qui vaut dans toute enquête pour homicide:

«La déchéance de l’autorité de l’Etat»

Le père-fondateur de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dénonce dans un discours à ses partisans un «mensonge», une «manipulation», «la déchéance de l’autorité de l’Etat»:

«Le risque d'un 2005 décuplé se profile»

La religion s’en mêle. L’activiste islamiste Elias d’Imzalene, qui avait contribué au déclenchement d’émeutes en 2013 à Trappes, dans les Yvelines, suite au contrôle d’une femme portant un niqab en infraction à la loi, voit venir une «révolte», «un 2005 décuplé», allusion aux grandes émeutes de banlieues cette année-là:

Tariq Ramadan s'en mêle

La colère est là, présente, palpable, alimentée, justifiée, diront certains, par des propos en soi inadmissibles, tenus par l’un de policiers lors du contrôle et dénoncés par une avocate de la partie civile. «Tu vas te prendre une balle dans la tête», entend-on dans la vidéo (citée plus haut) qui circule sur les réseaux sociaux. «Ce geste (réd: le coup de feu) ne relève pas de la légitime défense», affirme l’avocate.

Le prédicateur suisse Tariq Ramadan, acquitté en première instance à Genève de faits de viol, poursuivi en France pour de mêmes chefs, se demande «jusqu’à quand» durera le «déni»:

«Je préfère une racaille morte qu'un policier mort»

L’autre bord, la droite identitaire, choisit clairement son camp. Sans surprise, celui de la police contre la «racaille», selon le mot du syndicaliste policier Bruno Attal, rangé à l’extrême droite:

Le polémiste-influenceur en cravate Jean Messiha, un habitué de TPMP, l’émission d’Hanouna, toujours partant pour une «battle», défend la police et accuse les «gaucho-progressistes» d’être responsables du drame :

Les réactions à la mort violente de Naël ne sont pas seulement le fait de deux camps qui se détestent. Omar Sy, la star d’Intouchables et de Lupin, a sobrement écrit:

Koundé et Mbappé chez les Bleus

Deux autres stars, du football cette fois, ont également eu un mot. Elles ont en quelque sorte pris les devants, tant les étoiles du foot, elles-mêmes souvent issues des quartiers populaires, sont à présent tenues de s’exprimer quand survient ce genre de drame. Le premier à le faire a été le défenseur de l’équipe de France Jules Koundé, avec des propos critiques envers les «journalistes», qu’il entoure de guillemets :

Kylian Mbappé a suivi ce mercredi matin, en moins politique:

Mais pourquoi Sy, Koundé et Mbappé n’ont-ils pas rédigé de tweets après l’assassinat de Lola, comme après «tous les francocides quotidiens»?, demande, faussement ingénu, le pseudo Geronimus III, reprenant au passage le vocabulaire d’Eric Zemmour:

Eric Zemmour, le chef politique des identitaires, s’est attardé sur la dénonciation selon lui à géométrie variable de la récupération d’un certain nombre de drames:

En France, on compte les morts comme à la guerre, en fonction du camp auquel on appartient.