Le Kremlin accorde un cessez-le-feu pour évacuer les civils de Marioupol

Avant l'annonce du ministère russe samedi, Boïtchenko avait appelé à un cessez-le-feu «pour que nous puissions rétablir les infrastructures vitales et mettre en place un couloir humanitaire pour faire venir des aliments et des médicaments dans la ville».

Dans la nuit de vendredi à samedi, le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, avait annoncé que ce port stratégique situé sur la mer d'Azov et comptant en temps normal 450'000 habitants était soumis à un «blocus» . Les forces séparatistes pro-russes et l'armée ont pour leur part indiqué que la ville était encerclée.

A partir de huit heures du matin en Suisse, «la partie russe déclare un régime de silence (des armes) et l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha», a déclaré le ministère russe de la Défense. Pour rappel, les forces russes sont entrées en Ukraine le 24 février.

La Russie a annoncé samedi un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol encerclé, après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou.

1,2 million de réfugiés ont fui l'Ukraine: voici où ils se trouvent

Dans les heures qui ont suivi le début de l'invasion russe de l'Ukraine, des milliers de personnes ont pris la fuite. Huit jours plus tard, leur quantité dépasse le million, selon les chiffres de l'ONU.

En à peine huit jours de conflit, plus d'un million d'Ukrainiens et Ukrainiennes ont quitté le pays pour fuir les violents combats opposant les forces de Kiev et Moscou. Vendredi après-midi, les Nations unies en recensaient exactement 1 209 976, sur une population de plus de 37 millions d'habitants.