Plusieurs villes et régions d'Ukraine frappées par des explosions

Des bruits d'explosion retentissent dans plusieurs villes de l'Ukraine, dont la capitale Kiev, après le lancement d'une opération militaire spéciale russe.

De puissantes explosions ont été entendues jeudi matin dans plusieurs villes à la frontière russe et dans l'est de l'Ukraine. Dmytro Kouleba, ministre ukrainien des affaires étrangères, a annoncé le début d'une «invasion de grande ampleur de la Russie».

«De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression», a-t-il tweeté. De son côté la Russie a affirmé que «les installations militaires ukrainiennes ont été mises hors d'état de nuire avec des armes de haute précision».

Voici les villes et les régions que l'on sait déjà impactées:

Table des matières Kiev Odessa Lviv Kharkiv Marioupol Kramatorsk Soumy Senkivka

Kiev

Peu après la déclaration surprise à la télévision de Vladimir Poutine annonçant le début de l'opération militaire, une série d’explosions ont été entendues à Kiev, où les sirènes d’alarme anti-bombardement ont retenti.

Dans la capitale, au moins deux explosions ont été entendues dans le centre-ville tôt le matin, suivies de sons de sirènes d'ambulances.

L'état de la situation à Kiev vers 6h50, selon une journaliste présente sur place: «Il y a beaucoup de trafic sur les routes sortant de Kiev. Une sirène s'est déclenchée à Kiev il y a environ 30 minutes, les gens se rendent dans les abris anti-bombes.»

Dans le métro de la capitale ukrainienne, des dizaines d'habitants tentaient de se mettre à l'abri ou de prendre un train, valise à la main pour quitter la ville, a constaté un photographe de l'AFP.

Odessa

A 600 km de là, au sud de l'Ukraine, dans la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, des explosions ont aussi retenti.

Lviv

Les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti jeudi matin à Lviv, ville de plus de 700 000 habitants dans l'ouest de l'Ukraine, alors que le pays fait face à une opération militaire lancée par la Russie, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les habitants locaux ont par ailleurs reçu des messages de l'administration régionale appelant à «garder le calme» et à attendre des instructions des autorités.

Kharkiv

Kharkiv, deuxième ville du pays située près de la frontière russe, était aussi frappée.

Marioupol

Dans la ville portuaire de Marioupol, plus grande ville ukrainienne proche de la zone de front avec près d'un demi-million d'habitants, plusieurs personnes ont indiqué à l'AFP entendre des bombardements d'artillerie depuis le quartier situé dans l'est de la ville.

Kramatorsk

Plus près du front du conflit de l'est, opposant depuis huit ans séparatistes prorusses et forces ukrainiennes, à Kramatorsk, ville qui sert aussi de quartier général à l'armée ukrainienne, au moins quatre explosions puissantes ont également été entendues par des journalistes de l'AFP.

Soumy

Senkivka

L'attaque ne serait pas uniquement menée depuis les airs. Une vidéo diffusée par CNN montre des chars et d'autres véhicules blindés entrant en Ukraine par un poste frontière avec la Biélorussie, à Senkivka.

Développement suit