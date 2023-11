Le nombre de victimes de mines antipersonnel est en hausse

Suivent ensuite le Yémen (Etat partie) et la Birmanie (Etat non partie), qui ont chacun enregistré plus de 500 nouvelles victimes en 2022.

Pour la troisième année consécutive c'est en Syrie, un Etat non partie au traité, qu'a été recensé le plus grand nombre de nouvelles victimes (834) de mines antipersonnel ou de restes explosifs de guerre, suivie de l'Ukraine, Etat partie au traité, qui a enregistré un total de 608 nouvelles victimes.

Selon le rapport, 4710 personnes ont été blessées ou tuées par des mines et des restes explosifs de guerre (REG) dans 49 Etats et deux autres territoires l'an dernier, contre 5544 en 2021.

Le rapport, qui sert de base aux travaux réguliers des 133 pays signataires de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction et l'élimination des mines antipersonnel, note qu'au cours de la période documentée (2022 et premier semestre 2023), ces engins explosifs ont été utilisés par l'Ukraine, un Etat partie au traité, et par la Birmanie et la Russie, non parties au traité.

Plus de 600 personnes ont perdu la vie à cause des mines en Ukraine.

