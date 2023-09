montage: watson

L'Ukraine se casse les dents sur une «quantité d'explosifs jamais vue»

Les Etats qui soutiennent l'Ukraine estiment que Zelensky prend trop de temps pour mener à bien sa contre-offensive. C'est vrai, mais il y a plusieurs raisons à cela, en voici une.

Pour comprendre la lenteur de l'armée ukrainienne à reprendre le contrôle de son pays, il faut comprendre la réalité du terrain. Aujourd'hui 30% du territoire ukrainien est miné. Et la superficie de l'Ukraine est quinze fois plus importante que celle de la Suisse, cette mise en parallèle permet de saisir la difficulté de l'entreprise. Aujourd'hui l'Ukraine est ainsi le pays avec le plus de mines au monde:

«Mes soldats déterrent par endroits cinq mines par mètre carré, posées par les troupes russes pour tenter de contrecarrer notre contre-offensive» Le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov dans le Guardian en août 2023

L'interdiction des mines dans des conflits inter-étatiques a été formellement appliquée avec la Pour le droit international et les Conventions de Genève, un des critères définissant la légalité ou non d'une action militaire est la capacité de pouvoir distinguer les civils des militaires quand une arme est utilisée. Les mines, le gaz ou les bombes à sous-munitions touchent de manière indifférenciée civils et militaires.L'interdiction des mines dans des conflits inter-étatiques a été formellement appliquée avec la Convention d'Ottawa , en 1997. Celle-ci a été ratifiée par la Suisse et de nombreux pays, dont l'Ukraine, mais ni par les Etats-Unis, ni la Chine, ni la Russie.

Voici ce qui est visible d'une mine lorsqu'elle est enterrée. Image: imago-images

Ces mines sont placées sur des surfaces de cinq à quinze kilomètres de large sur les près de 1000 kilomètres de front:

«Ce sont des centaines de kilomètres de champs de mines et des millions d'engins explosifs. Les champs de mines russes sont un sérieux obstacle pour nos troupes, mais pas insurmontables. Nous avons des sapeurs qualifiés et des équipements modernes, mais ils sont extrêmement insuffisants pour le front qui s'étend sur des centaines de kilomètres à l'est et au sud de l'Ukraine» Oleksii Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien.

Selon les preuves matérielles recueillies, les mines posées en masse par la Russie proviennent à 90% du stock soviétique. Ce qui explique que les troupes de l'armée de Moscou n'hésitent pas à les disséminer partout, ce n'est pas une dépense, mais un moyen de vider des hangars encombrés. La concentration de ces mines serait délirante:

«Une telle densité d’explosifs sur une si grande surface, on n’avait jamais vu ça, c’est presque inconcevable en termes de matériel. Mais Moscou dispose de stocks inépuisables. Ils les sèment comme du blé, sans compter» Maksim, chef des sapeurs à la 128e brigade ukrainienne, au journal Le Monde.

Ce sapeur poursuit en explicitant la complexité de la situation: les Russes ont eu plus d'un an pour consolider leur front et truffer le terrain d'engins explosifs. Problème: à cette distance de forces ennemies, le déminage doit être fait à la main. Il est impossible d'utiliser des machines performantes, mais bruyantes, au risque de devenir une cible facile pour l'artillerie ou les drones russes. Ainsi, le déminage est long et lent: les sapeurs ne pouvant opérer qu'au petit jour. Selon les secteurs, Maksim raconte avoir mis quatre jours pour débarrasser seulement 150 mètres des engins mortels.

Une mine papillon. Elle est conçue pour être larguée par avion ou propulser par un tir d'artillerie. Les Russes les utilisent et possiblement les Ukrainiens aussi: lisez notre sujet à ce propos Image: imago-images

«C'est la plus lourde contamination par les mines terrestres et les munitions non explosées vue en Europe depuis la seconde guerre mondiale. Même avec 10 000 démineurs, il faudrait une décennie pour décontaminer le pays»

C'est ce qu'a déclaré Pete Smith, directeur du programme ukrainien de l'ONG Halo, spécialisée dans le déminage, et ancien officier responsable des moyens de neutralisation des explosifs et munitions de l'armée britannique. Il ajoute également que la contamination de l'Ukraine par les mines y est «inégalée dans l'histoire moderne».

De là, il faut convenir que la contre-offensive est une opération de longue haleine et que le déminage en sera une plus longue encore.