Nouveauté en Suisse dans la réduction des primes maladie

Les primes d&#039;assurance maladie conna
Le nouveau portail s'inscrit dans une «volonté de renforcer le lien direct entre population et administration».Keystone

Dans le canton de Berne, un portail en ligne permet aux habitants de vérifier leur droit à une réduction des primes d'assurance maladie. Une première en Suisse.
17.11.2025, 09:5717.11.2025, 09:57

Le canton de Berne met en ligne un portail qui permet à sa population d'accéder à des informations personnalisées pour vérifier son droit à une réduction des primes d'assurance maladie et suivre le statut de ses demandes. Ce portail est le premier de ce type en Suisse.

Ce portail de réduction des primes offre des réponses aux questions les plus fréquentes des utilisateurs, a expliqué lundi la Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne. Disponible sur ce lien, il est destiné à l’ensemble des habitants, qu’ils soient éligibles ou non à une réduction des primes.

«Le nouveau portail s’inscrit dans notre volonté de renforcer le lien direct entre population et administration en misant activement sur le numérique», a souligné la conseillère d’Etat bernoise Evi Allemann, citée dans un communiqué. Dans le canton de Berne, la réduction des primes concerne environ 280 000 personnes. (jzs/ats)

