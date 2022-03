La Russie aurait (encore) perdu un de ses hauts gradés en Ukraine

Vitaly Gerasimov avait déjà participé à l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014. Le major-général aurait été tué en Ukraine.

L'armée russe pourrait subir une nouvelle perte hautement symbolique en Ukraine. Un autre commandant de l'armée russe aurait perdu la vie lors des combats de lundi. En outre, il semblerait que les troupes russes rencontrent des problèmes dans leurs communications sécurisées.

Le major-général russe Vitaly Gerasimov: l'Ukraine affirme l'avoir tué en dehors de Kharkiv. Bild: wikimedia commons

Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé que le major-général Vitaly Gerasimov avait été tué lors de combats près de la grande ville de Kharkiv, aux côtés d'autres officiers russes de haut rang.

Le ministère a également publié deux fichiers audio dans lesquels on entendrait une conversation téléphonique entre deux officiers russes. Les hommes y parleraient de la mort de Vitaly Gerasimov et se plaindraient que les communications sécurisées à l'intérieur de l'Ukraine ne fonctionnent plus.

Tchétchénie, Syrie et Crimée

Selon Christo Grozev du site d'investigation Bellingcat, la mort de Vitaly Gerasimov a été confirmée par une source russe. L'un des officiers aurait également été identifié dans la conversation interceptée. La conversation téléphonique aurait eu lieu avec une carte SIM locale et aurait donc pu être interceptée.

Selon Christo Grozev, l'officier qui se trouvait en Ukraine aurait demandé à son chef, lors de la conversation, s'il pouvait parler du système sécurisé «Era». Son patron aurait alors répondu que «Era» ne fonctionnait plus.

«Era est un système de cryptophone super cher que [le ministère russe de la Défense] a lancé en fanfare en 2021. Il garantit un fonctionnement "dans toutes les conditions"», a écrit Christo Grozev sur Twitter en guise d'explication.

Que dit la Russie?

Moscou n'a pas encore confirmé officiellement le décès de Vitaly Gerasimov. Elle n'a pas non plus donné de détails sur les circonstances de sa mort.

Vitaly Gerasimov a participé à la deuxième guerre de Tchétchénie, à l'opération militaire russe en Syrie et à l'annexion de la Crimée, et a reçu des médailles pour ses interventions.

Si les informations se confirment, il serait le deuxième général russe à perdre la vie en l'espace d'une semaine lors de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Début mars, le major-général Andreï Sukhovetsky avait été tué. (aj,t-online)